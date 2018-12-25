Сбербанк ограничил доступ к счету Алексея Чернова, брата фигуранта дела о сообществе «Сеть»
Это произошло после того, как Чернов оплатил отправку ФСИН-письма своему брату. Ему пришло смс-сообщение, а также ссылка с сайта Сбербанка, где говорится, что ограничение введено в связи с поступившей информацией Росфинмониторинга о возможной причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму. На данным момент в списке экстремистов есть только имя Андрея Чернова, как и других пензенских фигурантов дела «Сети». Следствие считает, что участники сообщества готовили теракты и вооруженный мятеж. Обвиняемые заявляют, что их пытали, требовали признательных показаний, а оружие им подбросили сотрудники ФСБ, — сообщает «ОВД-инфо».
Комментарии1
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vladislav 25 декабря 2018 | 23:11
Сбер с Грефом во главе сращен с бандитским государством.