Сбербанк ограничил доступ к счету Алексея Чернова, брата фигуранта дела о сообществе «Сеть»

Это произошло после того, как Чернов оплатил отправку ФСИН-письма своему брату. Ему пришло смс-сообщение, а также ссылка с сайта Сбербанка, где говорится, что ограничение введено в связи с поступившей информацией Росфинмониторинга о возможной причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму. На данным момент в списке экстремистов есть только имя Андрея Чернова, как и других пензенских фигурантов дела «Сети». Следствие считает, что участники сообщества готовили теракты и вооруженный мятеж. Обвиняемые заявляют, что их пытали, требовали признательных показаний, а оружие им подбросили сотрудники ФСБ, — сообщает «ОВД-инфо».