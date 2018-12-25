Составить список «одиозных» иностранных политиков предложил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с президентом. Назвать этот реестр можно «списком Браудера», — сказал сенатор. Он предложил включать в него зарубежных политиков, государственных и общественных деятелей, «которые отличились наиболее лживыми высказываниями о нашей стране». Косачев добавил, что этим могла бы заняться комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета.