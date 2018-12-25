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23:03, 25 декабря 2018

Составить список «одиозных» иностранных политиков предложил глава комитета Совета Федерации по международным делам

Составить список «одиозных» иностранных политиков предложил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с президентом. Назвать этот реестр можно «списком Браудера», — сказал сенатор. Он предложил включать в него зарубежных политиков, государственных и общественных деятелей, «которые отличились наиболее лживыми высказываниями о нашей стране». Косачев добавил, что этим могла бы заняться комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета.

Комментарии

8

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stalin_vechno_zhiv 25 декабря 2018 | 23:07

После составления такого списка они уже не лживыми высказываниями о России будут отличаться, а целыми законами против нашей страны. В общем похоже, что решили подлить масла в огонь. Дальновидненько. Но Косачеву-то терять уже нечего, он под санкциями.

gordy 25 декабря 2018 | 23:10

"... этим могла бы заняться комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета."

Вот глупости?

prosto_tak 25 декабря 2018 | 23:08

А список самых одиозных отечественных политиков и составлять не нужно. Он уже есть. Это список Магнитского. Но, вот, самого одиозного там явно не хватает.

vis_a_vis 25 декабря 2018 | 23:10

\\ Составить список «одиозных» иностранных политиков предложил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с президентом. //

Не слишком ли велика зарплата у этого мелкого клерка - составителя списков?

splin2 25 декабря 2018 | 23:19

vis_a_vis: Составить список «одиозных» по мнению Косачева//

Как тут не вспоминить народное изречение :"когда коту делать нечего, он яйца лижет"))

wojskowy Марек Качоровски 25 декабря 2018 | 23:13

Конституция 1918 года, 1925 года, 1937 года, 1978 года, 1993 года ни одна не выполнялась, каждую писали под определённого человек, но всё равно следующий "определённый человек" ухитрялся её читать по своему. США с 1976 года ОДНА Конституция и ни один Президент на неё не покушался. Может быть поэтому США самая богатая и могущественная Держава на планете. Володину делать нечего, так пусть посмотрит на кота. когда тому скучно.

b522 25 декабря 2018 | 23:22

Ну..Не лживыми, а справедливыми... Если убрать Мадуру, Асада, Ына с несколькими пешками на содержании, в этот список придется включать лидеров и ведущих политиков всех стран мира.

oneoretwo 25 декабря 2018 | 23:22

...чё, унылый, тож захотелось подарочка к новому году ?....

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