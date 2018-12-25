Проверить Конституцию России на соответствие требованиям времени предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин
Он заявил об этом на встрече парламентариев с президентом Путиным.
Володин сказал, что анализ нужно проводить, «ни в коем случае не замахиваясь на основополагающие положения». Он предложил привлечь к этой работе судей КС, ученых и экспертов. . «Закон, и даже такой основной закон, он не догма», — сказал Володин.
Какие именно нормы основного закона могли «утратить свою сущность», Володин не уточнил. Как отреагировал на то предложение президент – не сообщается.
Комментарии9
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kotbajune 25 декабря 2018 | 23:03
Всё просто - Путин принял решение не уходить из президентов в 2024
НЕКУДА
и народ это проглотит, как ранее проглотил ту же НЕ ПРИНЯТУЮ (по указу президента конституций не принимают) конституцию-93
так что же тут удивительного? Это логическое следствие из 1993 года
это не конституция - а фиговый листок, закрывающий ту же диктатуру пархозноменклатуры СССР, ставшей буржуазией
читайте Троцкого, который в 30-х годах предсказал то, что произошло с нами в работе "Преданная революция: Что такое СССР и куда он идёт"
stalin_vechno_zhiv 25 декабря 2018 | 23:10
kotbajune: А давайте опять посмотрим, кто составил и принял такую конституцию? Как и выдвижение Путина президентом - это дело рук либералов. "Нечего на зеркало пенять, коль рожа крива!", - как гласит народная мудрость.
vis_a_vis 25 декабря 2018 | 23:28
В России нет устоявшейся законности, потому что каждая власть хочет иметь свою, личную Конституцию.
kirilka1 25 декабря 2018 | 23:22
kotbajune: Вся эта кодла не соответствует требованиям времени. Они еще не вникли, против чего они выступают, думая, что находятся по старинке в тени. нет чуваки, все сильно изменилось.теперь каждфй чих фиксируется, и вы в это не въехали пока что. Все, от Клишаса до Валуева, вы тупо не врубаетесь в текущую ситуевину.
zztop1960 25 декабря 2018 | 23:06
Если пьянка мешает работе , то на фиг нужна такая работа
solonko 25 декабря 2018 | 23:06
Конституция должна соответствовать скрепам, то есть провозглашать скрепостное право.
stebinmaku 25 декабря 2018 | 23:18
Веянья времени дули на догмы, их высохли нормы, утратили сущность..
klegg 25 декабря 2018 | 23:24
Может, заодно и Володина проверить на соответствие требованиям занимаемой им должности?
vanbasten 25 декабря 2018 | 23:24
Началась мышиная возьня, и подготовка общественнного мнения к следующему сроку правления. Все кто сейчас у кормушки прекрасно понимают что вместе со сменой президента им всем придётся уйти вслед за ним. А многим, так просто надо будет делать ноги. А так неохота, так ещё хочется погрести на галере. Тут не то что конституцию, пол будут менять лишь бы Вова был вечно.