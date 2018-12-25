Около 49 рейсов задержаны и 16 отменены во вторник в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, — это данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Больше всего рейсов — 29 – задержаны в аэропорту Внуково, в Домодедово задерживаются четыре рейса и 14 отменены, из Шереметьева с опозданием вылетят 16 рейсов Как сообщает Гидрометцентр, в столичном регионе ночью ожидается небольшой снег, днем в среду синоптики прогнозируют снегопад.