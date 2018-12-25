В дагестанском городе Буйнакске рухнул почти достроенный мост над железнодорожными путями

Его торжественное открытие планировалось в ближайшее время.

Пострадали трое рабочих. Они находятся в больнице, один – в тяжелом состоянии, — сообщает ТАСС.

По предварительным данным, обрушение случилось из-за нарушения технологии строительства и использования некачественных материалов.