В дагестанском городе Буйнакске рухнул почти достроенный мост над железнодорожными путями
Его торжественное открытие планировалось в ближайшее время.
Пострадали трое рабочих. Они находятся в больнице, один – в тяжелом состоянии, — сообщает ТАСС.
По предварительным данным, обрушение случилось из-за нарушения технологии строительства и использования некачественных материалов.
Комментарии29
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a_111111 25 декабря 2018 | 22:35
Цемент ушёл на более важную стройку?
kottigr1 25 декабря 2018 | 22:41
a_111111: Как бы там и Крымский мост вдруг никуда не уплыл бы...
stalin_vechno_zhiv 25 декабря 2018 | 22:43
Для жульническо-воровского буржуазного капитализма это нормально.
semia 25 декабря 2018 | 22:49
Этот мост , а не Крымский , символ нашего времени.
Жаль его открывать не приехал бы Путин ,и он не рухнул
в момент открытия
kuchumka 25 декабря 2018 | 22:49
stalin_vechno_zhiv: какой капитализм, в управлении страной одни коммуняки да комсомольцы.
mahnozlukka 25 декабря 2018 | 22:54
stalin_vechno_zhiv: а чего ж ты ссср просрал??
vis_a_vis 25 декабря 2018 | 23:01
\\ stalin_vechno_zhiv: Для жульническо-воровского буржуазного капитализма это нормально //
Ровно 40 лет назад, в 1988 году, в Армении (Армянской ССР тогда) произошло сильное землетрясение. В городе Спитак погибло много людей под развалинами домов, причем большое число жертв было не только из-за землетрясения. Выяснилось, что строили многоэтажные дома и даже школы с огромными отступлениями от строительных норм (а,проще говоря - воровали). Последствием были тысячи жертв... Так, может быть, дело не в капитализме?
vis_a_vis 25 декабря 2018 | 22:49
\\ рухнул почти достроенный мост... //
Подлый, неблагодарный мост! Почти агент Госдепа!
ykpo_typucto 25 декабря 2018 | 22:39
100% было так. " СлЮшай брат, возьми мой цемент по дешевке, дядя Анвар благодарен будет"
" СлЮшай, брат, возьми мою гнилую арматуру по-братски"
Нечего им давать вообще строить ничего самим. Есть контора, которая Крымский мост строит, вот пусть и строит везде, а местных только подсобниками.
chernyij 25 декабря 2018 | 22:49
ykpo_typucto: Та контора по мелочи не будет заморачиваться
ykpo_typucto 25 декабря 2018 | 22:55
chernyij: Ничего страшного,Родина попросит, в припрыжку побежит " заморачиваться".
Развели, .лядь, аукционную систему, где любая помойка может выиграть подряд на строительство моста.
chernyij 25 декабря 2018 | 23:04
ykpo_typucto: А чья это подпольная кличка Родина?
ze_danil 25 декабря 2018 | 23:18
ykpo_typucto: Развели, .лядь, аукционную систему, где любая помойка может выиграть подряд
______________________
чувак, это не любая помойка, а чья надо помойка
ykpo_typucto 25 декабря 2018 | 23:23
ze_danil: Лан, слюной там не брызгай. Сам работал в строительной конторе, в т.ч. и мосты ремонтировали. Выигрывали тендеры без всяких " кого надо". Поменьше всякую либеральнкю чушь читай и смотри.
m_doc 25 декабря 2018 | 22:54
ykpo_typucto: Пусть сами строят, если хотят жить с мостами. Глядишь, лет через цать чему-нибудь научатся.
ykpo_typucto 25 декабря 2018 | 22:58
m_doc: Имел " удовольствие" работать с дагестанцами. Поверьте и через 100 лет не научатся...
m_doc 25 декабря 2018 | 23:04
ykpo_typucto: Я таки настаиваю:))) Всё лучше, чем мордобоем промышлять.
mahnozlukka 25 декабря 2018 | 23:03
m_doc: бабулька, это разминка была перед крымским))
m_doc 25 декабря 2018 | 23:06
mahnozlukka: Дедулька, ты ещё сказку про чёрную руку расскажи:)))
mahnozlukka 25 декабря 2018 | 23:22
m_doc: тока на тебя и уповаю. Что крымский мост твоей меховой шапкой накроется)))
chernyij 25 декабря 2018 | 22:41
Никогда такого не было...
pravdatut 25 декабря 2018 | 22:41
Это те строители, которые керченский мост строили?
aleksandr39 25 декабря 2018 | 22:45
Ополченцы начали процесс образования БНР (Буйнакская Народная Республика ) ну как в Донбассе .
efilika 25 декабря 2018 | 22:46
как жаль, что до приема важными властными лицами не дожил!
kuchumka 25 декабря 2018 | 22:47
Везде все через одно место, а там тем более.
oneoretwo 25 декабря 2018 | 22:56
...обрушение случилось из-за нарушения технологии строительства и использования некачественных материалов.
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...зато полностью соответствует "этическому кодексу" едросаф....
ihor_syvoryj 25 декабря 2018 | 23:03
"Сначала планировались торжества, потом - аресты, в общем, решили объединить!"
malinskii 25 декабря 2018 | 23:24
хохлы-диверсанты опоры подпилили, ножовкой по дереву....
nikital 25 декабря 2018 | 23:26
он упал.