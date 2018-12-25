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22:32, 25 декабря 2018

В дагестанском городе Буйнакске рухнул почти достроенный мост над железнодорожными путями

Его торжественное открытие планировалось в ближайшее время.

Пострадали трое рабочих. Они находятся в больнице, один – в тяжелом состоянии, — сообщает ТАСС.

По предварительным данным, обрушение случилось из-за нарушения технологии строительства и использования некачественных материалов.

Комментарии

29

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a_111111 25 декабря 2018 | 22:35

Цемент ушёл на более важную стройку?

kottigr1 25 декабря 2018 | 22:41

a_111111: Как бы там и Крымский мост вдруг никуда не уплыл бы...

stalin_vechno_zhiv 25 декабря 2018 | 22:43

Для жульническо-воровского буржуазного капитализма это нормально.

semia 25 декабря 2018 | 22:49

Этот мост , а не Крымский , символ нашего времени.
Жаль его открывать не приехал бы Путин ,и он не рухнул
в момент открытия

kuchumka 25 декабря 2018 | 22:49

stalin_vechno_zhiv: какой капитализм, в управлении страной одни коммуняки да комсомольцы.

mahnozlukka 25 декабря 2018 | 22:54

stalin_vechno_zhiv: а чего ж ты ссср просрал??

vis_a_vis 25 декабря 2018 | 23:01

\\ stalin_vechno_zhiv: Для жульническо-воровского буржуазного капитализма это нормально //

Ровно 40 лет назад, в 1988 году, в Армении (Армянской ССР тогда) произошло сильное землетрясение. В городе Спитак погибло много людей под развалинами домов, причем большое число жертв было не только из-за землетрясения. Выяснилось, что строили многоэтажные дома и даже школы с огромными отступлениями от строительных норм (а,проще говоря - воровали). Последствием были тысячи жертв... Так, может быть, дело не в капитализме?

vis_a_vis 25 декабря 2018 | 22:49

\\ рухнул почти достроенный мост... //

Подлый, неблагодарный мост! Почти агент Госдепа!

ykpo_typucto 25 декабря 2018 | 22:39

100% было так. " СлЮшай брат, возьми мой цемент по дешевке, дядя Анвар благодарен будет"
" СлЮшай, брат, возьми мою гнилую арматуру по-братски"
Нечего им давать вообще строить ничего самим. Есть контора, которая Крымский мост строит, вот пусть и строит везде, а местных только подсобниками.

chernyij 25 декабря 2018 | 22:49

ykpo_typucto: Та контора по мелочи не будет заморачиваться

ykpo_typucto 25 декабря 2018 | 22:55

chernyij: Ничего страшного,Родина попросит, в припрыжку побежит " заморачиваться".
Развели, .лядь, аукционную систему, где любая помойка может выиграть подряд на строительство моста.

chernyij 25 декабря 2018 | 23:04

ykpo_typucto: А чья это подпольная кличка Родина?

ze_danil 25 декабря 2018 | 23:18

ykpo_typucto: Развели, .лядь, аукционную систему, где любая помойка может выиграть подряд
______________________

чувак, это не любая помойка, а чья надо помойка

ykpo_typucto 25 декабря 2018 | 23:23

ze_danil: Лан, слюной там не брызгай. Сам работал в строительной конторе, в т.ч. и мосты ремонтировали. Выигрывали тендеры без всяких " кого надо". Поменьше всякую либеральнкю чушь читай и смотри.

m_doc 25 декабря 2018 | 22:54

ykpo_typucto: Пусть сами строят, если хотят жить с мостами. Глядишь, лет через цать чему-нибудь научатся.

ykpo_typucto 25 декабря 2018 | 22:58

m_doc: Имел " удовольствие" работать с дагестанцами. Поверьте и через 100 лет не научатся...

m_doc 25 декабря 2018 | 23:04

ykpo_typucto: Я таки настаиваю:))) Всё лучше, чем мордобоем промышлять.

mahnozlukka 25 декабря 2018 | 23:03

m_doc: бабулька, это разминка была перед крымским))

m_doc 25 декабря 2018 | 23:06

mahnozlukka: Дедулька, ты ещё сказку про чёрную руку расскажи:)))

mahnozlukka 25 декабря 2018 | 23:22

m_doc: тока на тебя и уповаю. Что крымский мост твоей меховой шапкой накроется)))

chernyij 25 декабря 2018 | 22:41

Никогда такого не было...

pravdatut 25 декабря 2018 | 22:41

Это те строители, которые керченский мост строили?

aleksandr39 25 декабря 2018 | 22:45

Ополченцы начали процесс образования БНР (Буйнакская Народная Республика ) ну как в Донбассе .

efilika 25 декабря 2018 | 22:46

как жаль, что до приема важными властными лицами не дожил!

kuchumka 25 декабря 2018 | 22:47

Везде все через одно место, а там тем более.

oneoretwo 25 декабря 2018 | 22:56

...обрушение случилось из-за нарушения технологии строительства и использования некачественных материалов.
--------------------------
...зато полностью соответствует "этическому кодексу" едросаф....

ihor_syvoryj 25 декабря 2018 | 23:03

"Сначала планировались торжества, потом - аресты, в общем, решили объединить!"

malinskii 25 декабря 2018 | 23:24

хохлы-диверсанты опоры подпилили, ножовкой по дереву....

nikital 25 декабря 2018 | 23:26

он упал.

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