Керченский городской суд отказал украинским морякам в восстановлении срока на обжалование заключения под стражу
Керченский городской суд отказал украинским морякам Андрею Эйдеру, Андрею Артеменко и офицеру Службы безопасности Украины Василию Сороке в восстановлении срока на обжалование заключения под стражу. Это произошло из-за того, что их адвокат по назначению изначально не обжаловал меру пресечения, избранную для моряков. Об этом адвокат Сергей Бадамшин написал в Фейсбуке. «Заключение под стражу указанных военнопленных будет обжаловано в кассационном порядке, а вопросы о нарушении адвокатом стандартов защиты по уголовному делу будут предметом внутрикорпоративного рассмотрения»,— отметил Бадамшин.
А Верховный суд Крыма сегодня отклонил апелляции на арест остальных моряков. «Не внимания доводам самих моряков и их адвокатов о статусе военнопленных и других обстоятельствах, препятствующих их содержанию в СИЗО, суд оставил в силе постановления суда первой инстанции в отношении каждого моряка, снизив срок содержания под стражей лишь на сутки (до 24 января)»,— сообщил адвокат Николай Полозов.
Комментарии5
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consultant13 25 декабря 2018 | 22:43
Редкий сволочизм проявляют эти твапри из судебной системы России.
Сначала подсоувывают предателя адвоката по назначению, а потом отказывают в обжаловании на основании того, что адвокат предал клиентов и не подал жалобу во время.
agamasat 25 декабря 2018 | 22:54
consultant13: вы еще упустили из виду предшествующий этому беспределу судебной системы бандитское нападение на иностранные суда и захват заложников.
vitfom 25 декабря 2018 | 23:24
consultant13: тут проблема в целесообразности и позиции арестованных. Может они сами выразили желание не обжаловать - так бывает. Разберутся в местной адвокатской палате, и господ из Москвы не спросят. Но лично я нисколько не сомневаюсь, что даже приняв их жалобу, суд бы им ответил точно так, как всем остальным. Потому просто грязная шумиха.
morganafata 25 декабря 2018 | 23:04
Интересно, эти судьи присягали Украине? Если да, то я не верю им.
askol2016 25 декабря 2018 | 23:10
Зачем им обжалования и адвокаты? Их взяли в заложники, а у заложников прав нет