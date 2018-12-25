Керченский городской суд отказал украинским морякам в восстановлении срока на обжалование заключения под стражу

Керченский городской суд отказал украинским морякам Андрею Эйдеру, Андрею Артеменко и офицеру Службы безопасности Украины Василию Сороке в восстановлении срока на обжалование заключения под стражу. Это произошло из-за того, что их адвокат по назначению изначально не обжаловал меру пресечения, избранную для моряков. Об этом адвокат Сергей Бадамшин написал в Фейсбуке. «Заключение под стражу указанных военнопленных будет обжаловано в кассационном порядке, а вопросы о нарушении адвокатом стандартов защиты по уголовному делу будут предметом внутрикорпоративного рассмотрения»,— отметил Бадамшин.

А Верховный суд Крыма сегодня отклонил апелляции на арест остальных моряков. «Не внимания доводам самих моряков и их адвокатов о статусе военнопленных и других обстоятельствах, препятствующих их содержанию в СИЗО, суд оставил в силе постановления суда первой инстанции в отношении каждого моряка, снизив срок содержания под стражей лишь на сутки (до 24 января)»,— сообщил адвокат Николай Полозов.