Правительство России опубликовало список украинских компаний и физических лиц, против которых были введены санкции

Правительство России опубликовало список украинских компаний и физических лиц, против которых сегодня были введены санкции. В него, в частности, попали мэр Одессы Геннадий Труханов и начальник главного управления разведки Минобороны Василий Бурба, а также концерны «Укроборонпром», «Укрспецэкспорт» и Государственный экспортно-импортный банк Украины. Всего в новом списке 245 человек и 7 организаций.

Ранее премьер-министр Медведев написал в Твиттере, что санкции расширены для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России.