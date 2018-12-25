Правительство России опубликовало список украинских компаний и физических лиц, против которых были введены санкции
Правительство России опубликовало список украинских компаний и физических лиц, против которых сегодня были введены санкции. В него, в частности, попали мэр Одессы Геннадий Труханов и начальник главного управления разведки Минобороны Василий Бурба, а также концерны «Укроборонпром», «Укрспецэкспорт» и Государственный экспортно-импортный банк Украины. Всего в новом списке 245 человек и 7 организаций.
Ранее премьер-министр Медведев написал в Твиттере, что санкции расширены для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России.
Комментарии5
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sandr 25 декабря 2018 | 22:52
Медведеву дали указание ...
kottigr1 25 декабря 2018 | 22:54
sandr: Были у России только две беды - дураки и дороги, но потом появились ещё и санкции...
oneoretwo 25 декабря 2018 | 22:59
...спасибо, посмеялся....
aleksandr39 25 декабря 2018 | 23:03
Такое ощущения что Россия входит в состав Украины на правах автономной области ,каждый день в зомбоящике рассказывают только про Украину и президента России Петра Порошенко .
ykpo_typucto 25 декабря 2018 | 23:07
Хотелось бы узнать, какие данные предприятия и люди имеют профиты на территории России?
А то может у них дел то никаких с Россией нет уже лет 5 и эти списки чисто символические.