В Кремле подтвердили, что президенты России и Белоруссии договорились о  проведении встречи лидеров до Нового года

В Кремле подтвердили, что президенты России и Белоруссии договорились о проведении еще одной встречи двух лидеров до Нового года. Об этом «Интерфаксу» сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее государственное телевидение Белоруссии передало, что Путин и Лукашенко встретятся для принятия решений, «которые не терпят отлагательств». Дата будет согласована дополнительно с учетом графиков глав государств.

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов по итогам сегодняшней встречи сообщил, что Россия и Белоруссия создадут рабочую группу, которая подготовит предложения по дальнейшей интеграции двух стран и по решению спорных вопросов. С 2020-го года предполагается выработать предложения по формированию цены на газ.