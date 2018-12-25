В Кремле подтвердили, что президенты России и Белоруссии договорились о проведении встречи лидеров до Нового года
В Кремле подтвердили, что президенты России и Белоруссии договорились о проведении еще одной встречи двух лидеров до Нового года. Об этом «Интерфаксу» сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее государственное телевидение Белоруссии передало, что Путин и Лукашенко встретятся для принятия решений, «которые не терпят отлагательств». Дата будет согласована дополнительно с учетом графиков глав государств.
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов по итогам сегодняшней встречи сообщил, что Россия и Белоруссия создадут рабочую группу, которая подготовит предложения по дальнейшей интеграции двух стран и по решению спорных вопросов. С 2020-го года предполагается выработать предложения по формированию цены на газ.
Комментарии8
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kottigr1 25 декабря 2018 | 22:44
Путин будет воевать за Таможенный союз до последнего русского.. !.. Больше ведь никого не заставишь.
neyexo 25 декабря 2018 | 22:49
kottigr1:
за него не надо воевать. Республики СНГ регулярно получают помощь от России. Вот когда они приходят - им говорят - вступай. Только одна республика умудряется и помощь получать (списывать долги), и в союз не вступать.
grishakras 25 декабря 2018 | 22:51
У сегодняшней России - вариантов нет. Единственный союзник - по сути. Но не по форме- и он торгуется .Так , что Лукашенко , конечно , добьётся всех льгот , однозначно!
m_doc 25 декабря 2018 | 23:14
grishakras: У Луки с союзничками тоже не очень. Он пытался продаваться, да никто не берёт.
vyk_usguy 25 декабря 2018 | 22:57
Два народа вместе отпразднуют Новый год!
peresvet73 25 декабря 2018 | 23:00
После этого Путин, как порядочный человек, обязан будет жениться.
alex55 25 декабря 2018 | 23:20
Всё повторяется.... Лет десять назад конец каждого года заканчивался истериками и угрозами по поводу поставок газа в "братскую" Украину... С "братской " Украиной разобрались, теперь вот дошла очередь до "братской" Белоруси...
pulalala 25 декабря 2018 | 23:25
Да, за дармовой газ Лука еще разок встанет в позу собачки.
Но вот вот вопрос: хочет ли секса Вовочка. или уже готов дать шлюхе по @йцам?