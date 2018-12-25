Жительница Екатеринбурга, у которой забрали приемных детей после операции на груди, сообщила, что уехала из России
Жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских, у которой в 2017 году забрали приемных детей после операции на груди, в интервью «Эху Москвы» сообщила, что уехала из России вместе с семьей.
Сейчас я нахожусь в Испании, — сообщила «Эху Москвы» Юлия Савиновских.
Она добавила, что в настоящее время юристы готовят пакет документов для жалобы в Европейский суд по правам человека
Комментарии9
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stebinmaku 25 декабря 2018 | 22:12
Изверги, оторвали детей от отрезанной груди.. ЕСПЧ, список, санкции..
m_doc 25 декабря 2018 | 22:15
Обычная российская семья даже не из столицы, и вдруг раз - и в Испанию! И кто тут воет про поголовную нищету?
ykpo_typucto 25 декабря 2018 | 22:20
m_doc: Сам удивляюсь всегда. Как не из либерасов, так целыми днями пишет про нищету, как чуть их задницу хватают, так сразу у нищих находятся деньги на авиабилеты и жилье за границей...
oleg_andreevich 25 декабря 2018 | 22:51
ykpo_typucto: когда вас за задницу прихватят - и у вас найдутся.
ensebeo 25 декабря 2018 | 23:04
ykpo_typucto: за границей уже дешевле жить. Вы же там живете, сексоты.
ykpo_typucto 25 декабря 2018 | 23:09
ensebeo: Меня и в России все устраивает, это такие как ты готовы у арабов в спецприемниках отсасывать рпди глотка свободы, да в фб деньги клянчить для " дешёвой" жизни.
ensebeo 25 декабря 2018 | 23:14
ykpo_typucto: так ты у куратора отсасываешь, и тебе нравится? Звания хоть идут? На сержанта насосал хоть? На пенсию в 30 лет вышел?
ykpo_typucto 25 декабря 2018 | 23:21
ensebeo: Ты, наверное, самый приколист у себя в 5 классе, школоло?)))
oleg_andreevich 25 декабря 2018 | 22:54
m_doc: удивительно. Вы правда считаете, что такую поездку могут себе позволить только очень богатые россияне?