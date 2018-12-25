Жительница Екатеринбурга, у которой забрали приемных детей после операции на груди, сообщила, что уехала из России

Жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских, у которой в 2017 году забрали приемных детей после операции на груди, в интервью «Эху Москвы» сообщила, что уехала из России вместе с семьей.

Сейчас я нахожусь в Испании, — сообщила «Эху Москвы» Юлия Савиновских.

Она добавила, что в настоящее время юристы готовят пакет документов для жалобы в Европейский суд по правам человека