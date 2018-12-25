На оплату адвокатов арестованной в США Марии Бутиной необходимо 30 миллионов рублей
Для сбора средств создан благотворительный фонд, но поступление в него невелики. Адвокаты рассчитывают добиться освобождения Бутиной в январе или в феврале. Об этом сообщил отец Марии Бутиной Валерий Бутин.
По словам Валерия Бутина, условия содержания в тюрьме Марии Бутиной после ее сделки со следствием не изменились. Мария по-прежнему содержится в одиночной камере.
Комментарии19
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tariel_03 25 декабря 2018 | 22:07
Вот уже и вмешательство в американскую судебную систему.
stalin_vechno_zhiv 25 декабря 2018 | 22:35
Никакого фонда не надо, поскольку для олигархов - это карманные расходы.
dr_botov 25 декабря 2018 | 22:09
Российские пенсионеры помогут. Нужно только клич кликнуть.
edun1952 25 декабря 2018 | 22:27
dr_botov: А что нам жалко полвека обирали,срок доживания дотерпим...
putin_itogy 25 декабря 2018 | 22:11
Подонки, выкупают проститутку!
В это же время военная хунта, НЕЗАКОННО захватившая власть в стране,
сажает 77 летнего ПРАВОЗАЩИТНИКА, соратника Нобелевского лауреата Академика Сахарова, в кутузку с туберкулёзными уголовниками!
penderezky 25 декабря 2018 | 22:13
да это не полный альбац здесь на американские переводы рассчитывать не приходится.
ura_123 25 декабря 2018 | 22:14
О как! А Машка Захарова,да и Лавров заявляли о всесторонней помощи государства этой Бутиной...
Как там афоризм Бабченко звучит-родина кинет тебя сынок,всегда кинет)))
chernyij 25 декабря 2018 | 23:08
ura_123: stalin_vechno_zhiv: так она же первая началА
ki000999 25 декабря 2018 | 22:17
На оплату адвокатов арестованной в США Марии Бутиной необходимо 30 миллионов рублей................Ну я думаю, Мария Бутина сама оплатит своих адвокатов. Причем не напрягаясь,...... ну в крайнем случае, Сереженька Ролдугин может помочь, от покупки виолончелей, осталась, небось сдача.
mitja_76 25 декабря 2018 | 22:21
При всем моем неуважении к Путину и прихвостням, эти деньги должны быть заплачены из госбюджета.
ensebeo 25 декабря 2018 | 23:01
mitja_76: с какой статьи снять 30 лямов? С лечения умирающих детей, на которых всем миром собирают, или опять с пенсий?
chernyij 25 декабря 2018 | 23:11
ensebeo: penderezky: Оштрафовать кого-нибудь можно. Вот только рублями не возьмут, придётся через офшор, а значит оштрафовать кого-нибудь десяточек раз надо.
ft18 25 декабря 2018 | 22:22
Неужели "виолончелист" на благое дело "виолончельки" зажал??!!
edun1952 25 декабря 2018 | 22:24
Петровы и Васечкины скинутся с командировочных..
piter_ug 25 декабря 2018 | 22:38
Разве ведомство плясуньи-мани ещё не оплатило долг адвокатам?
Или ее бой-френд, вернее дед-френд?
polikarpich 25 декабря 2018 | 23:01
piter_ug: Местные "Патрики", наверное, на выкуп Марии всю зряплату перечислили. Все 100%.
olga__k 25 декабря 2018 | 22:47
Вот не поверю, ей вроде, дали адвоката, она наверняка может подать на «legal aid” , когда адвоката дают бесплатно . Причём , даже хорошего. Адвокаты раз в год берут такие случаи, когда защищают безденежных людей (вроде обязаны такое делать), их оплачивает бюджет...
grishakras 25 декабря 2018 | 22:55
Технические е должны скинуться
sm59 25 декабря 2018 | 23:13
А общак на что?
Путину западло жлобиться ... не по понятиям!!!