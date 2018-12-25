На оплату адвокатов арестованной в США Марии Бутиной необходимо 30 миллионов рублей

Для сбора средств создан благотворительный фонд, но поступление в него невелики. Адвокаты рассчитывают добиться освобождения Бутиной в январе или в феврале. Об этом сообщил отец Марии Бутиной Валерий Бутин.

По словам Валерия Бутина, условия содержания в тюрьме Марии Бутиной после ее сделки со следствием не изменились. Мария по-прежнему содержится в одиночной камере.