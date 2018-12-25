В Совете Федерации предлагают создать так называемый «список Браудера» с зарубежными политиками
В Совете Федерации предлагают создать так называемый «список Браудера» с зарубежными политиками, которые ложно высказываются о России. И поручить это временной комиссии палаты по защите госсуверенитета.
Инициатор чёрного списка глава международного комитета верхней палаты Константин Косачёв. Туда он предложил включать «одиозных зарубежных политиков, государственных и общественных деятелей, которые отличились наиболее лживыми высказываниями о России». Такую идею сенатор озвучил на встрече президента Путина с Федеральным собранием. Там были председатели и Госдумы и Совета Федерации и профильные комитеты. Путин как сообщает газета.ру призвал депутатов и сенаторов больше уделять внимание людям, а в ответ услышал о списке Браудера с нежелательными для России иностранными политиками. Косачёв назвал Браудера «деятелем, который впервые превратил ложь в адрес России в инструмент враждебной нам государственной политики». Москва обвиняет британского финансиста в уклонении от уплаты налогов, а с недавних пор в организации преступной группы. Браудер по новому делу заочно арестован и объявлен в международный розыск. По версии следствия, ущерб превысил 10 миллиардов рублей. Браудер связывает преследование с раскрытием им хищения высокопоставленными российскими силовиками крупных средств из бюджета.
До этого бизнесмена в России дважды заочно приговаривали к девяти годам лишения свободы за мошенничество, неуплату налогов и преднамеренное банкротство. Преследование Браудер связывает с тем, что раскрыл, как высокопоставленные российские силовики похищали средства из бюджета.
Комментарии19
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kottigr1 25 декабря 2018 | 22:06
Глупостями занимаются.. Берите списки врагов ХАМАС,ИГил,Аль-Каиды, как раз совпадет со списками "русофобов"...
joker57 25 декабря 2018 | 22:15
kottigr1: скажи по честному ты от делать нех-й здесь с утра до вечера или штатный борец-полуидиот?
kottigr1 25 декабря 2018 | 22:32
joker57: А Вы из чьих холопов ?
stalin_vechno_zhiv 25 декабря 2018 | 22:50
Видимо очень хотят, чтобы эти политики не только "ложно" высказывались о России, но и активно вносили законопроекты против России.
zapadnay 25 декабря 2018 | 22:51
Надо же, как много предложений вдруг и сразу заявлено.
ku000ku 25 декабря 2018 | 22:30
kottigr1: И запретить им покупать крошку-картошку...
pro_hanov 25 декабря 2018 | 22:32
kottigr1: Накрыли банду, посадили в тюрьму всем списком, сидят бандюганы на нарах и меркуют: давай и мы свой списочек составим, всех падл перепишем: 1. Прокурор 2. Судья ....
vedma2017 25 декабря 2018 | 22:14
И чо они с этим списком будут делать ? Вот любопытно!
hohlomor_ce_garno 25 декабря 2018 | 22:20
vedma2017: Зарубежные это хорошо ,но они не опасны ,пованивают там у себя да и хер на них ! Для Россиян гораздо опаснее внутренние враги которые здесь воду мутят ! Предлагаю создать "список бабченко " ,с адресами ,телефонами ,именами и фамилиями их родных родственников , и вписать туда всю шваль типа макаревича ,шендеровича ,гудкова ,яшина ,альбац ,ахеджаковой ...... вот это было бы полезней !
joker57 25 декабря 2018 | 22:21
vedma2017: поминать что еще
seryj_wolk 25 декабря 2018 | 22:24
vedma2017: Пусть лучше собирают соль обсыпать фигурантов списка, ибо вклады их арестуетовать нене получится вследствие их отсутствия, а, если вкладов нет и бизнес не ведут, то видали они совфедиков в гробу в белых тапочках.
chernyij 25 декабря 2018 | 22:44
vedma2017: психотерапия такая
ura_123 25 декабря 2018 | 22:16
Вот поржём над этим списком косачёва))))
chernyij 25 декабря 2018 | 22:47
ura_123: Лучше назвать "список Эрдогана" и всех, кто норовит "нож в спину" (царь так и сказал) туда вписать. Браудера не все рабы знают, а так будет попсовее.
sim202_ 25 декабря 2018 | 22:49
ura_123:
Степанова, бывшая начальница ФНС, ржет погромче эскондэров.
Они, кстати, всё ещё смеются, не в курсе?
anemon 25 декабря 2018 | 22:24
Лиса и виноград. Не по зубам вам Браудер, Косачев, уймитесь, не смешите мир.
canes 25 декабря 2018 | 22:26
Браудер - герой! Подобрался он к средствам кгб-ешников!
chernyij 25 декабря 2018 | 22:51
canes: Но верные псы норовят куснуть героя, жаль цепь коротка. Зато хозяин косточку получше может подкинуть.
oneoretwo 25 декабря 2018 | 22:53
"В Совете Федерации предлагают создать так называемый «список Браудера» с зарубежными политиками", а кто "против" - не включать в список на объедки с барского стола к новому году...