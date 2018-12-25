В Совете Федерации предлагают создать так называемый «список Браудера» с зарубежными политиками, которые ложно высказываются о России. И поручить это временной комиссии палаты по защите госсуверенитета.

Инициатор чёрного списка глава международного комитета верхней палаты Константин Косачёв. Туда он предложил включать «одиозных зарубежных политиков, государственных и общественных деятелей, которые отличились наиболее лживыми высказываниями о России». Такую идею сенатор озвучил на встрече президента Путина с Федеральным собранием. Там были председатели и Госдумы и Совета Федерации и профильные комитеты. Путин как сообщает газета.ру призвал депутатов и сенаторов больше уделять внимание людям, а в ответ услышал о списке Браудера с нежелательными для России иностранными политиками. Косачёв назвал Браудера «деятелем, который впервые превратил ложь в адрес России в инструмент враждебной нам государственной политики». Москва обвиняет британского финансиста в уклонении от уплаты налогов, а с недавних пор в организации преступной группы. Браудер по новому делу заочно арестован и объявлен в международный розыск. По версии следствия, ущерб превысил 10 миллиардов рублей. Браудер связывает преследование с раскрытием им хищения высокопоставленными российскими силовиками крупных средств из бюджета.

До этого бизнесмена в России дважды заочно приговаривали к девяти годам лишения свободы за мошенничество, неуплату налогов и преднамеренное банкротство. Преследование Браудер связывает с тем, что раскрыл, как высокопоставленные российские силовики похищали средства из бюджета.