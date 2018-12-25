Проверить Конституцию России на соответствие требованиям времени предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин
Он заявил об этом на встрече парламентариев с президентом Путиным.
Володин сказал, что анализ нужно проводить, «ни в коем случае не замахиваясь на основополагающие положения». Он предложил привлечь к этой работе судей КС, ученых и экспертов. «Закон, и даже такой основной закон, он не догма», — сказал Володин.
Какие именно нормы основного закона могли «утратить свою сущность», Володин не уточнил. Как отреагировал на то предложение президент – не сообщается.
Комментарии43
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neyexo 25 декабря 2018 | 22:52
Значит, законы, решения и т.д. должны соответствовать конституции.
Но если сама конституция должна чему-то соответствовать, то логично, чтобы эти законы и решения соответствовали тому же самому.
Все становится проще
ekologus 25 декабря 2018 | 22:52
Самого бы Володина проверить на предмет кто он такой! Я бы его определил, как прыщ на теле, которые обычно выдавливают.
nehoroshiy 25 декабря 2018 | 22:52
Эту я уже прочитал, давай другую.
Если закон не соблюдать, то естественно он утратит свою сущность.
zztop1960 25 декабря 2018 | 23:02
Если пьянка мешает работе , то нафиг нужна такая работа
captaingeorge 25 декабря 2018 | 23:05
Проверять на соответствие времени надо не Конституцию, а чиновников, превращающих госслужбу в проституцию
pavlovsky 25 декабря 2018 | 23:07
Американцы то глупые. Придумали 250 лет назад конституцию, да так с ней и живут. Никак не доедут, что можно менять, каждые 25 лет «в соответствиями с веяньем времени»...