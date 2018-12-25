Глава «Роснефти» Игорь Сечин перед Новым годом разослал некоторым федеральным чиновникам корзинки с колбасой
Об этом сообщает издание «Белл» со ссылкой на помощника одного из федеральных министров. Помимо колбасы в корзинах были мандарины и алкогольные напитки. Представитель «Роснфети» Михаил Леонтьев от комментариев отказался.
Напомню, корзинка с колбасой от Сечина фигурировала в деле бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, которого признали виновным в получении взятки.
Комментарии7
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danko1 25 декабря 2018 | 21:40
Черная метка от Игоря Ивановича?
aspid55 25 декабря 2018 | 21:46
danko1: Правильно разослал. Надо помочь министрам хорошо встретить праздник.
Они столько сколько он и близко не получают 9только если своруют и то трудно приблизиться).
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6 регионов России заработали меньше, чем 36 ТОП-менеджеров госкорпораций выписали себе премий
Мы всей редакцией гадаем, на что же можно потратить хотя бы 1 миллиард рублей. А уж когда речь идет о суммах в несколько раз больших - мы и вовсе теряемся. Зато мы точно знаем людей, у которых таких проблем не возникает - это ТОП - менеджеры крупных госкорпораций, который только на Новый год выписали себе премий на 11 млрд рублей. Об этом пишет "Территории смыслов".
ТОП-менеджеры "Сбербанка", "Газпрома" и "Роснефти" выписали себе премий на сумму 11 млрд и 152 млн рублей на 36 человек. Данная цифра равна сумме пенсий 2,638 млн военных пенсионеров.
Сумма премий по компаниям:
"Роснефть" — 2 млрд 776 млн рублей на 11 человек;
"Газпром" — 3 млрд 268 млн рублей на 16 человек;
"Сбербанк" — 5 млрд 108 млн рублей на 9 человек.
Мы не будем обсуждать профессиональные качества данных руководителей и их невероятные достижения в развитии упомянутых компаний. Но разве справедливо, что эти люди получают в тысячи раз больше других, при том, что "Газпром" сейчас имеет самый большой долг ( более 3 триллимонов рублей) в истории предприятия?
Для сравнения объем доходов регионов России: Карачаево-Черкесская Республика - 9,4 млрд рублей, Еврейский автономный округ - 7,9 млрд рублей, республика Тыва - 7,2 млрд рублей, Калмыкия - 7,1 млрд рублей, Алтай - 6,1 млрд рублей и Ингушетия - 5,6 млрд рублей.
То есть на сумму их премий можно было бы поднять на новый уровень развития целый российский регион.
alo0000 25 декабря 2018 | 21:48
danko1: Блокадникам разослал?
dennik 25 декабря 2018 | 21:49
Леонтьев уже не был в состоянии комментировать, так как в корзинках осталась только колбаса и мандаринки :-)))
emoss 25 декабря 2018 | 21:49
Собаки метят территорию , когда лапу поднимают и мочатся на деревья и кусты, а Сечин метит людей, рассылая им подарочки.
olfed 25 декабря 2018 | 21:50
Путину тоже послал?
permsky_valenok 25 декабря 2018 | 21:50
"... я не вижу тебя но слышу как дрожат твои пальцы. Протяни свою правую руку и поднеси к моей руке... Дело сделано" (Слепой Пью)