Глава «Роснефти» Игорь Сечин перед Новым годом разослал некоторым федеральным чиновникам корзинки с колбасой

Об этом сообщает издание «Белл» со ссылкой на помощника одного из федеральных министров. Помимо колбасы в корзинах были мандарины и алкогольные напитки. Представитель «Роснфети» Михаил Леонтьев от комментариев отказался.

Напомню, корзинка с колбасой от Сечина фигурировала в деле бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, которого признали виновным в получении взятки.