Минздрав России подготовил новый проект антитабачной политики
Уровень потребления табака планируется снизить до 5% в ближайшие 30 лет, а затем поэтапно вывести табак из оборота, — сообщает ТАСС. Это позволит достичь максимального снижения показателей заболеваемости и смертности от болезней, связанных с курением, — отмечают в ведомстве.
Комментарии2
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prostovanya 25 декабря 2018 | 21:45
И картинки клеили, и в какую-то там сколько-то метровую зону от школ и яслей точки продажи выводили - а стали меньше курить? И если да, то на сколько этих самых процентов и кто считал?
Минздрав, вместо того, чтобы решать проблемы с поставкой лекарств и оборудования, а так же повышения квалификации российских врачей, начал заниматься очередной хернёй.
woodworld 25 декабря 2018 | 21:51
/вывести табак из оборота/
а он есть в российских сигаретах?