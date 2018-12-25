Минздрав России подготовил новый проект антитабачной политики

Уровень потребления табака планируется снизить до 5% в ближайшие 30 лет, а затем поэтапно вывести табак из оборота, — сообщает ТАСС. Это позволит достичь максимального снижения показателей заболеваемости и смертности от болезней, связанных с курением, — отмечают в ведомстве.