В «Матросской тишине» цензурировали письмо, которое написал украинский военный моряк Андрей Эйдер
В «Матросской тишине» цензурировали письмо, которое написал украинский военный моряк Андрей Эйдер, захваченный ФСБ в Керченском проливе. В тексте зачеркнули слова «Слава Украине». Об этом в Фейсбуке сообщила журналистка украинского телеканала UATV Таисия Турчин. Она также опубликовала письмо матроса.
Андрей Эйдер – самый младший из задержанных моряков. Недавно ему исполнилось 19 лет. Во время задержания он был ранен.
Комментарии9
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pyco__mypucmo 25 декабря 2018 | 21:34
гробанётся таки Россия. В Украине от морока этого мерзкого монстра освободился дух целого поколения.
Много гадостей ещё натворит плешивый вошьдь России, но это лишь конвульсии исдыхающей гадины.
parasuk_ 25 декабря 2018 | 21:39
С этими недотыкомками, по недоразумению названными моряками, вообще смешно получилось. Как проходит суд:
- В услугах какого переводчика вы нуждаетесь? - попыталась уточнить судья. - По национальности вы болгарин, мы с вами сейчас общаемся на русском языке…
- Но вырос я в Украине.
- Так с украинского на русский или с русского на украинский вам нужен переводчик? На каком языке вы желаете давать показания или пояснения?
- Я не буду давать показаний.
- Тогда я не понимаю логику ваших рассуждений. С какой целью вам нужен переводчик?
- Чтоб переводил.
- С какого на какой??? - судья начинает говорить чуть громче.
- С украинского на русский.
- Вы будете давать пояснения на украинском языке в суде?
- То есть с русского на украинский…
- Вы не владеете русским языком?
- Понимаю, но немножко с трудностями.
- А сейчас вы меня понимаете?
- Да.
Судья задает еще несколько уточняющих вопросов по поводу адреса проживания и регистрации обвиняемого. Варимез вспоминает, что не должен говорить по-русски, и впервые с начала заседания начинает употреблять украинские слова: «Так» и «Ні».
- Вам предъявлено обвинение?
- Я отказываюсь от обвинения! - снова по-русски.
- Суд спрашивает не об этом, я спрашиваю, какого числа предъявили обвинение.
- Я считаю себя военнопленным!
- Да Боже, ваше право! Как хотите! Но давайте вернемся к жалобе…
В разговор вмешивается адвокат, пытается пояснить, что его подзащитный в целом русский понимает, но не знаком со специфической юридической лексикой. На что судья резонно отмечает, что объяснять юридические термины - как раз обязанность защитника.
parasuk_ 25 декабря 2018 | 21:41
parasuk_:
- При рассмотрении судом первой инстанции вы утверждали, что переводчик не нужен… почему сейчас возникла необходимость? - продолжает интересоваться судья.
Адвокат что-то шепчет моряку. И Владимир Варимез снова переходит на украинский:
- Не зрозумів…
Варимезу все же отказывают в переводчике, так как «не усматривается законных оснований». Не нужен ведь он был раньше, а тут вдруг…
Попытка суда выяснить, поддерживает ли моряк жалобу, которую подал в суд его адвокат, тоже не увенчалась успехом: Варимез отвечает на вопросы суда, мягко говоря, невпопад.
Выходило, что обвиняемый не согласен с доводами своего защитника, но не хочет прекращать производство. Адвокат пытается списать все на «он не понимает».
- А вы тогда зачем присутствуете? Разъясните, что значит «поддерживать жалобу»! Вы-то с ним на каком языке общаетесь? На украинском или на русском? А может, на болгарском? - одергивает судья.
- Я відмовляюсь відповідати, тому що я воєнноплєнний, - выговорил Варимез на ломанном украинском.
Прокурор, который терпеливо молчал все это время, не выдержал:
- Так «воєнноплєнний», - советник юстиции сначала копирует корявое украинское произношение Варимеза, а потом легко переходит на чистый литературный выговор: - Чи військовополонений?
Прокурор поворачивается к судье и, как бы извиняясь, поясняет свою реплику:
- Нет в украинском языке такого слова - «воєнноплєнний»...."
kottigr1 25 декабря 2018 | 21:46
parasuk_: 11 российских кораблей и катеров («Суздалец», «Ейск», «Вице-адмирал Захарьин», «МБ-173», «Кинель» («Грачонок»), «П-845» («Раптор»), «Изумруд», «Дон», «Соболь», «Мангуст», «Ламантин» суммарным тоннажем 6450 тонн и общей численностью экипажей 383 чел.), а также: два вертолета Ка-52 «Акула», два бомбардировщика Су-24М, три штурмовика Су-25, истребитель Су-30СМ из полков: 39-го вертолетного, 37-го авиационного, 43-го штурмовой авиации.. преследуют 2 украинских катера и старый буксир (411 тонн, 23 чел.), для того что бы расстреляв их в нейтральных водах, взять на абордаж и захватить в заложники экипажи.
Надо был ВМФ РФ ещё поддержку ядерных АПЛ запросить на всякий случай.
parasuk_ 25 декабря 2018 | 21:51
kottigr1: угу. а еще шахтеры на Донбассе вооружены ядерными минометами которыми и обратили в бегство прущую на Иловайск порашкину орду :)
vladlenvolkov 25 декабря 2018 | 21:41
Странно, нов письме в зачеркнутом месте четко читается "Сало уронили". Может это о каком-то другом письме?
joker57 25 декабря 2018 | 21:49
Было зачеркнуто \\\\\\\\\\
Обидели мышку написяли в норку. а во время недержания еще и был ранен, детыне сиську бандеровску во время не сунули
jblack2 25 декабря 2018 | 21:50
Так рождаются легенды о героях Украины.
На долго ли их хватит?
Практика с Надей Савченко показывает, что от героя до изменника и врага народа один шаг, месяц, год...
nestor199 25 декабря 2018 | 21:51
Администрация учреждения что-то нарушила?