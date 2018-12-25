В «Матросской тишине» цензурировали письмо, которое написал украинский военный моряк Андрей Эйдер, захваченный ФСБ в Керченском проливе. В тексте зачеркнули слова «Слава Украине». Об этом в Фейсбуке сообщила журналистка украинского телеканала UATV Таисия Турчин. Она также опубликовала письмо матроса.

Андрей Эйдер – самый младший из задержанных моряков. Недавно ему исполнилось 19 лет. Во время задержания он был ранен.