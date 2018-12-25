Президенты России и Белоруссии договорились провести еще одну встречу до нового года
Президенты России и Белоруссии договорились провести еще одну встречу до нового года для принятия решений, «которые не терпят отлагательств», — сообщило государственное телевидение «Беларусь 1».
Ранее первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов по итогам сегодняшней встречи путина и Лукашенко сообщил, что Россия и Белоруссия создадут рабочую группу, которая подготовит предложения по дальнейшей интеграции двух стран и по решению спорных вопросов. С 2020-го года предполагается выработать предложения по формированию цены на газ.
При этом Силуанов воздержался от ответа на вопрос, удалось ли сторонам договориться о компенсации Белоруссии убытков от налогового маневра в российской нефтяной отрасли. На выплате компенсаций настаивал Минск.
Комментарии3
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kreamssdick 25 декабря 2018 | 21:39
Ой, поселит Путин Грыгорыча на даче под Ростовом.
prostovanya 25 декабря 2018 | 21:41
31-го декабря... Чтобы в старом оставить всё прежнее, а в новом начать... А что начать - и думать не хочется.
pravdatut 25 декабря 2018 | 21:43
Интеграция по кремлёвски колонизация.