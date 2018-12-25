Президенты России и Белоруссии договорились провести еще одну встречу до нового года для принятия решений, «которые не терпят отлагательств», — сообщило государственное телевидение «Беларусь 1».

Ранее первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов по итогам сегодняшней встречи путина и Лукашенко сообщил, что Россия и Белоруссия создадут рабочую группу, которая подготовит предложения по дальнейшей интеграции двух стран и по решению спорных вопросов. С 2020-го года предполагается выработать предложения по формированию цены на газ.

При этом Силуанов воздержался от ответа на вопрос, удалось ли сторонам договориться о компенсации Белоруссии убытков от налогового маневра в российской нефтяной отрасли. На выплате компенсаций настаивал Минск.