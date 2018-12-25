Проверить Конституцию России на соответствие требованиям времени предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин

Он заявил об этом на встрече парламентариев с президентом Путиным.

Володин сказал, что анализ нужно проводить, «ни в коем случае не замахиваясь на основополагающие положения». Он предложил привлечь к этой работе судей КС, ученых и экспертов. «Закон, и даже такой основной закон, он не догма», — сказал Володин.

Какие именно нормы основного закона могли «утратить свою сущность», Володин не уточнил. Как отреагировал на то предложение президент – не сообщается.