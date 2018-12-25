Проверить Конституцию России на соответствие требованиям времени предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин
Он заявил об этом на встрече парламентариев с президентом Путиным.
Володин сказал, что анализ нужно проводить, «ни в коем случае не замахиваясь на основополагающие положения». Он предложил привлечь к этой работе судей КС, ученых и экспертов. «Закон, и даже такой основной закон, он не догма», — сказал Володин.
Какие именно нормы основного закона могли «утратить свою сущность», Володин не уточнил. Как отреагировал на то предложение президент – не сообщается.
Комментарии14
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olexa30 25 декабря 2018 | 21:33
Прав Володин. В реальности уже царь, а по конституции всё ещё президент. Пора подкорректировать.
А уже скоро уже все будут володиными, а чьими ещё....
alxab 25 декабря 2018 | 21:38
Володин на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил оценить Конституцию на предмет соответствия принятым в последние годы положениям
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То есть не принятые положения проверяют на предмет соответствия Конституции, а наоборот, Конституцию подгоняют под положения. Неудивительно - в России бсё делается через ж.
kotbajune 25 декабря 2018 | 21:40
Всё просто - Путин принял решение не уходить из президентов в 2024
НЕКУДА
и народ это проглотит, как ранее проглотил ту же НЕ ПРИНЯТУЮ (по указу президента конституций не принимают) конституцию-93
так что же тут удивительного? Это логическое следствие из 1993 года
aspid55 25 декабря 2018 | 21:49
kotbajune: Вот интересн, Конституцию США приняли 250 лет назад и не переделывали, а российская и 25 лет не просуществовала, как ее переделывать надо.
Почему бы?
kreamssdick 25 декабря 2018 | 21:52
aspid55: у них и доллары с те5х пор можно использовать любые, которые были напечатаны. Можно расплатиться в магазине. Но старые, конечно, стоят гораздо дороже номинала. А у нас перерисовывают дензнаки каждые 15-20 лет, обнуляют накопления населения.
ura_123 25 декабря 2018 | 21:54
aspid55: Причём корректировать собираюсь в третий раз...
В первый продлили до 5 лет,второй до 6,теперь видать пожизненно)))
alo0000 25 декабря 2018 | 21:51
olexa30: Ввести два понятия - «лидер наци и» и «руководящая и направляющая».
vova36 25 декабря 2018 | 21:36
«ни в коем случае не замахиваясь на основополагающие положения». это явно не касается прав и свобод простых граждан
sprav77 25 декабря 2018 | 21:38
Судьи и эксперты будут все делать не честно и объективно, а в пользу одной партии ЕР.
prostovanya 25 декабря 2018 | 21:39
Надо бы Россию-матушку на соответствие требованиям конституции проверить.
kama 25 декабря 2018 | 21:44
Эти волки давно уже круги нарезают вокруг Конституции.
ki000999 25 декабря 2018 | 21:45
Полностью поддерживаю спикера Госдумы Вячеслава Володина........На Конституцию России, при инаугурации, "товарищ", который почти двадцать лет у власти, должен ложить (класть) не руку!!!!!
ura_123 25 декабря 2018 | 21:52
Путэна на восьмой срок подряд,вот и все догмы)))
malanoff 25 декабря 2018 | 21:52
Проверить Конституцию на соответствие требованиям времени , это значит проверить , что осталось от Конституции после прихода Гаранта Конституции Путина к власти. Ну давайте проверим . По Конституции мужчины выходят на пенсию в 60 лет , а не в 65.