Басманный суд заочно арестовал бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна
Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, — сообщает «Интерфакс». Чуян объявлен в международный розыск. Где он сейчас находится неизвестно. По данным следствия, «ОФК Банк» выдал ничем не обеспеченные кредиты на 14 миллиардов рублей предприятиям, входящим в состав алкогольного дистрибьютора «Статус груп», конечным бенефициаром которого был Чуян.
В июле этого года чиновник покинул пост по собственному желанию. Чуян был главой Росалкогольрегулирования с момента создания этой службы в 2009-м году. За это время были введены минимальные цены на крепкий алкоголь свыше 28-ми градусов, а также было ограничено время торговли алкоголем с 11-ти вечера до 8-ми утра.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
nns33 25 декабря 2018 | 21:35
Вот интересно,за какие заслуги банк такой кредит выдал,под какой % ? Некоторые люди 2 млн не могут получить.