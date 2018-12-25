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21:01, 25 декабря 2018

Составить список «одиозных» иностранных политиков предложил глава комитета Совета Федерации по международным делам

Составить список «одиозных» иностранных политиков предложил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с президентом. Назвать этот реестр можно «списком Браудера», — сказал сенатор. Он предложил включать в него зарубежных политиков, государственных и общественных деятелей, «которые отличились наиболее лживыми высказываниями о нашей стране». Косачев добавил, что этим могла бы заняться комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета.

Комментарии

14

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kottigr1 25 декабря 2018 | 21:14

Зачем по-новой списки составлять ? Пусть у ХАМАС, ИГил и Аль-Каиды их списки перепишут.. В точности совпадут..

aspid55 25 декабря 2018 | 21:22

kottigr1:
Предлагаю включить в список Косачева его коллегу из Совфеда
Фонд борьбы с коррупцией под руководством Алексея Навального (ФБК) обнародовал результаты расследования в отношении сенатора Андрея Клишаса – одного из инициаторов законопроектов о "суверенном интернете" в России и наказании за оскорбления в сети.

У крайне патриотично настроенного законодателя была обнаружены незадекларированная недвижимость в России и Швейцарии, а также роскошный автомобиль Maybach с сотней штрафов за нарушение дорожного движения и коллекция часов за 163 миллиона рублей.

Алексей Навальный и его коллеги выяснили, что самый большой участок земли, принадлежащей Клишасу, размером в 5.000 квадратных метров, находится в поселке Горки-2 и не указан в его декларации. Такие данные фонд получил, сравнив указанный в декларации сенатора метраж недвижимости со снимками усадьбы с воздуха.

На территории усадьбы Клишаса есть псарня, в которой, по информации издания "Наша газета", он содержит 30 породистых собак.

Помимо этого, Клишас владеет усадьбой на Пестовском водохранилище площадью в 9.000 квадратных метров и 7,5 гектарами земли. Этот участок он приобрел у офшорной компании "Русская традиция", зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Сайт телеканала "Дождь" напоминает, что в 2014 году Навальный обнаружил принадлежащую Клишасу дачу в городе Локарно, Швейцария, площадью более 900 квадратных метров – хотя в декларации указано, что он владеет лишь пятьюстами

aleksandr39 25 декабря 2018 | 21:14

Вован Солвьев ,Митька Киселев ,ДЕБИЛ Шейнин ,Ромка Бабаян ,Норкин ,Пушков ,Сережка Лавров ,Димон Медведев ,Косачев и еще несколько тысяч продажных журналюг .

spbdweller 25 декабря 2018 | 21:15

Я не стану высказывать своего мнения. Модераторы Эха этот комментарий тоже скроют.

beobachter 25 декабря 2018 | 21:18

Проще всего составить мировой список ПОСТОЯННО и НАГЛО врущих политиков. Список, естественно, возглавят российские политики, в т.ч. Косачёв.....

gvs 25 декабря 2018 | 21:19

Сам он, похоже, готов возглавить список ИДИОЗНЫХ депутатов ))))

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alo0000 25 декабря 2018 | 21:25

Брюликова и Соловья пусть не забудет включить.

blindpew_33 25 декабря 2018 | 21:26

(здесь было экстремистское высказывание, оскорбляющее честь, достоинство и чувства, разжигающее ненависть и нецензурное)

morganafata 25 декабря 2018 | 21:26

Раньше подобные обострения случались в осенне-весенний период, теперь из-за плотного скопления одинаково "мыслящих" людей эти приступы круглогодичны.

timbuktu 25 декабря 2018 | 21:29

я не против

но, что-то мне подсказывает,что если я обнародую свой список "осквернителей" земли русской,то мне запросто припишут экстремизм

fmsf FMSF 25 декабря 2018 | 21:32

А уж он не одиозный?

zloy_sok 25 декабря 2018 | 21:33

И что? Запретите им покупать недвижимость в Урюпинске и получать автокредит на ВАз?

anemon 25 декабря 2018 | 21:35

Себя, Косачев, не забудь.

grishakras 25 декабря 2018 | 21:42

Кто этот косачев? Почему он так не любит Россию? Может его дядя - студебеккер ?

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