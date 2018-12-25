Составить список «одиозных» иностранных политиков предложил глава комитета Совета Федерации по международным делам
Составить список «одиозных» иностранных политиков предложил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с президентом. Назвать этот реестр можно «списком Браудера», — сказал сенатор. Он предложил включать в него зарубежных политиков, государственных и общественных деятелей, «которые отличились наиболее лживыми высказываниями о нашей стране». Косачев добавил, что этим могла бы заняться комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета.
Комментарии14
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kottigr1 25 декабря 2018 | 21:14
Зачем по-новой списки составлять ? Пусть у ХАМАС, ИГил и Аль-Каиды их списки перепишут.. В точности совпадут..
aspid55 25 декабря 2018 | 21:22
kottigr1:
Предлагаю включить в список Косачева его коллегу из Совфеда
Фонд борьбы с коррупцией под руководством Алексея Навального (ФБК) обнародовал результаты расследования в отношении сенатора Андрея Клишаса – одного из инициаторов законопроектов о "суверенном интернете" в России и наказании за оскорбления в сети.
У крайне патриотично настроенного законодателя была обнаружены незадекларированная недвижимость в России и Швейцарии, а также роскошный автомобиль Maybach с сотней штрафов за нарушение дорожного движения и коллекция часов за 163 миллиона рублей.
Алексей Навальный и его коллеги выяснили, что самый большой участок земли, принадлежащей Клишасу, размером в 5.000 квадратных метров, находится в поселке Горки-2 и не указан в его декларации. Такие данные фонд получил, сравнив указанный в декларации сенатора метраж недвижимости со снимками усадьбы с воздуха.
На территории усадьбы Клишаса есть псарня, в которой, по информации издания "Наша газета", он содержит 30 породистых собак.
Помимо этого, Клишас владеет усадьбой на Пестовском водохранилище площадью в 9.000 квадратных метров и 7,5 гектарами земли. Этот участок он приобрел у офшорной компании "Русская традиция", зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
Сайт телеканала "Дождь" напоминает, что в 2014 году Навальный обнаружил принадлежащую Клишасу дачу в городе Локарно, Швейцария, площадью более 900 квадратных метров – хотя в декларации указано, что он владеет лишь пятьюстами
aleksandr39 25 декабря 2018 | 21:14
Вован Солвьев ,Митька Киселев ,ДЕБИЛ Шейнин ,Ромка Бабаян ,Норкин ,Пушков ,Сережка Лавров ,Димон Медведев ,Косачев и еще несколько тысяч продажных журналюг .
spbdweller 25 декабря 2018 | 21:15
Я не стану высказывать своего мнения. Модераторы Эха этот комментарий тоже скроют.
beobachter 25 декабря 2018 | 21:18
Проще всего составить мировой список ПОСТОЯННО и НАГЛО врущих политиков. Список, естественно, возглавят российские политики, в т.ч. Косачёв.....
gvs 25 декабря 2018 | 21:19
Сам он, похоже, готов возглавить список ИДИОЗНЫХ депутатов ))))
alo0000 25 декабря 2018 | 21:25
Брюликова и Соловья пусть не забудет включить.
blindpew_33 25 декабря 2018 | 21:26
(здесь было экстремистское высказывание, оскорбляющее честь, достоинство и чувства, разжигающее ненависть и нецензурное)
morganafata 25 декабря 2018 | 21:26
Раньше подобные обострения случались в осенне-весенний период, теперь из-за плотного скопления одинаково "мыслящих" людей эти приступы круглогодичны.
timbuktu 25 декабря 2018 | 21:29
я не против
но, что-то мне подсказывает,что если я обнародую свой список "осквернителей" земли русской,то мне запросто припишут экстремизм
fmsf FMSF 25 декабря 2018 | 21:32
А уж он не одиозный?
zloy_sok 25 декабря 2018 | 21:33
И что? Запретите им покупать недвижимость в Урюпинске и получать автокредит на ВАз?
anemon 25 декабря 2018 | 21:35
Себя, Косачев, не забудь.
grishakras 25 декабря 2018 | 21:42
Кто этот косачев? Почему он так не любит Россию? Может его дядя - студебеккер ?