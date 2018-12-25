Вячеслав Володин предлагает проанализировать, насколько нормы Конституции России соответствуют современности
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предлагает проанализировать, насколько нормы Конституции России
соответствуют современности.
По словам Володина, такие вопросы в обществе возникают практически каждый раз, когда мы подходим к памятной дате.
Комментарии44
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and_gol_ 25 декабря 2018 | 21:37
Честный малый. Желает, чтобы действительность была узаконена. Оно и верно - документец-то пропах демократической архаикой. Порос правами человека, но не того!
permsky_valenok 25 декабря 2018 | 21:42
Может, хватит, а?
putnykada 25 декабря 2018 | 21:46
Правящая шайка оккупантов потихоньку готовит народ к отмене конституции.Как раз к 24-му подготовит.