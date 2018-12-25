Жительница Екатеринбурга, у которой забрали приемных детей после операции на груди, уехала из России вместе с семьей
Жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских, у которой в 2017 году забрали приемных детей после операции на груди, сообщила, что уехала из России вместе с семьей. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы», уточнив, что находится в Испании.
«Здесь меня уважают. К моим проблемам отнеслись с сочувствием и пониманием. Мне предоставили защиту и кров, мои дети посещают школу», — рассказала Ю.Савиновских.
По ее словам, она приняла решение уехать из России, опасаясь за безопасность своей семьи. В частности, как уточнила женщина, ей угрожали, что у нее заберут и родных детей. «У меня не было другого выхода. В России закон меня не защищает», — отметила Ю.Савиновских.
Она добавила, что в настоящее время юристы готовят пакет документов для жалобы в Европейский суд по правам человека.
В конце 2017 года Ю.Савиновских решила уменьшить свою грудь седьмого размера, которая, по ее словам, мешала ей жить. В это же время она оформляла документы на опеку над двумя мальчиками из детдома, которые уже проживали вместе с ней, ее мужем и их родными детьми.
После операции по уменьшению молочных желез у Ю.Савиновских забрали приемных детей, поскольку, по мнению властей, она якобы идентифицирует себя как мужчина.
Комментарии21
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naebabchenka_drysch 25 декабря 2018 | 20:59
Да получит гейропейское убежище каждый отрезавший себе причинный орган!
arkadiy48 25 декабря 2018 | 21:23
naebabchenka_drysch: на гея ты тронулся умом...
aspid55 25 декабря 2018 | 21:28
naebabchenka_drysch: ты уже отрезал, доружок?
А чего медлишь?
Он же тебе солвсем не нужен и только мешает, когда ты находишься в коленно-локтевой позе.
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Ну и насчет защиты закона.
" В России закон меня не защищает», — отметила Ю.Савиновских
В России закон никого не защищает и никогда не защищал.
Любимая пословица русского народа:
Закон что дышло, куда повернул - туда и вышло.
Поэтому: От сумы и от тюрьмы не зарекайсяч.
Так гласит русская народная мудрость.
mustang 25 декабря 2018 | 21:31
naebabchenka_drysch: Убогий от рождения
yazva_sibirskaya 25 декабря 2018 | 21:32
naebabchenka_drysch: да люди себе что хочешь отрежут, лишь бы из этого дерьмища выбраться. А вот глистам нравится.
plennik_illuziy 25 декабря 2018 | 20:59
Маразм крепчал...
plennik_illuziy 25 декабря 2018 | 21:02
Российский маразм гораздо мразматичней Советского
inna2101 25 декабря 2018 | 21:03
Этак много кого надо прав лишить.. Короткая стрижка у женщин, это понятно, даже не надо объяснять. Или, наоборот, длинные волосы в хвост, как у многих православных мужчин, даже и служащих в храмах. тут все однозначно. Но и вообще - красит волосы или там серьги надела - сразу лишать прав родительских. Против матушки-природы пошла...
В общем, маразм крепчал, а дна не видно...
oto_davar 25 декабря 2018 | 21:11
inna2101: //Против матушки-природы пошла... //
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Нечего мелочиться. Костерок, кол, калёное железо. Скрепы, короче.
chernyij 25 декабря 2018 | 21:51
oto_davar: А как же дыба?
oto_davar 25 декабря 2018 | 21:09
Молодец. Слава Богу. Подальше от этой заставы Ильича.
putnykada 25 декабря 2018 | 21:12
То есть,спасти бедной женщине удалось только родных детей?
lenxoxo 25 декабря 2018 | 21:14
Здесь умолчали о том, что Юлия не только уменьшила грудь (а если точнее, то вообще ее удалила), но и вела блог от имени трансгендера, в котором действительно заявляла, что хочет сменить пол. Как к этому относиться - другой вопрос, но согласитесь, что это немаловажные подробности.
kreamssdick 25 декабря 2018 | 21:17
lenxoxo: то есть за неосуществленное намерение уже можно
lenxoxo 25 декабря 2018 | 21:21
kreamssdick: я не говорила, что можно, а что нельзя. Лично я считаю, что детям лучше в семье. Я только сказала, что Эхо намеренно не упоминает о существенных обстоятельствах дела.
kreamssdick 25 декабря 2018 | 21:28
lenxoxo: существенно, что дети накормлены, одеты и обуты.
chernyij 25 декабря 2018 | 21:54
kreamssdick: в России это никогда не было существенно.
kreamssdick 25 декабря 2018 | 21:16
Можно только порадоваться за семью.
malinskii 25 декабря 2018 | 21:39
пора, пора занавес на границу. так они все повыезжают и последние деньги пенсов через еспч вытащат.
kreamssdick 25 декабря 2018 | 21:47
malinskii: а как начальство ездить будет, дочки, сыночки? Евросоюз пускать перестанет всех.
gelont 25 декабря 2018 | 21:51
А эта шобла гос .опекунов , что на детях состояния делают , с кем себя идентифицируют ?