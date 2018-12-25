Жительница Екатеринбурга, у которой забрали приемных детей после операции на груди, уехала из России вместе с семьей

Жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских, у которой в 2017 году забрали приемных детей после операции на груди, сообщила, что уехала из России вместе с семьей. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы», уточнив, что находится в Испании.

«Здесь меня уважают. К моим проблемам отнеслись с сочувствием и пониманием. Мне предоставили защиту и кров, мои дети посещают школу», — рассказала Ю.Савиновских.

По ее словам, она приняла решение уехать из России, опасаясь за безопасность своей семьи. В частности, как уточнила женщина, ей угрожали, что у нее заберут и родных детей. «У меня не было другого выхода. В России закон меня не защищает», — отметила Ю.Савиновских.

Она добавила, что в настоящее время юристы готовят пакет документов для жалобы в Европейский суд по правам человека.

В конце 2017 года Ю.Савиновских решила уменьшить свою грудь седьмого размера, которая, по ее словам, мешала ей жить. В это же время она оформляла документы на опеку над двумя мальчиками из детдома, которые уже проживали вместе с ней, ее мужем и их родными детьми.

После операции по уменьшению молочных желез у Ю.Савиновских забрали приемных детей, поскольку, по мнению властей, она якобы идентифицирует себя как мужчина.