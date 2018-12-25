Министр культуры Владимир Мединский призвал увеличить финансовую помощь российскому кино, а также усилить его защиту на фоне сопротивления «голливудского лобби». В эфире российского телевидения Мединский отметил, что если отечественное кинопроизводство сейчас хоть как-то субсидируется, то в части госпротекционизма – защиты своего рынка – мы занимаем последнее место среди всех государств, которые хотят иметь собственный кинематограф. При этом министр признал, что общество к такому пока не готово. «Нам говорят: вы хотите запретить Голливуд? Это встречает сопротивление коммерческих структур, сетей, которые боятся, что потеряют подростковую аудиторию».