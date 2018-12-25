Владимир Мединский призвал увеличить финансовую помощь российскому кино
Министр культуры Владимир Мединский призвал увеличить финансовую помощь российскому кино, а также усилить его защиту на фоне сопротивления «голливудского лобби». В эфире российского телевидения Мединский отметил, что если отечественное кинопроизводство сейчас хоть как-то субсидируется, то в части госпротекционизма – защиты своего рынка – мы занимаем последнее место среди всех государств, которые хотят иметь собственный кинематограф. При этом министр признал, что общество к такому пока не готово. «Нам говорят: вы хотите запретить Голливуд? Это встречает сопротивление коммерческих структур, сетей, которые боятся, что потеряют подростковую аудиторию».
Комментарии6
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tv_victim 25 декабря 2018 | 20:39
Да-да. Нужно больше воды лить в решето. Тогда толк будет. Правильный подход.
post_v 25 декабря 2018 | 21:36
tv_victim:
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как мне относится к "отечественному" кино после фразы генерального директора киноконцерна «Мосфильм» Карена Шахназарова про необходимость ядерной войны с Турцией?
zztop1960 25 декабря 2018 | 20:51
Не умеют россияне снимать исторические фильмы , не сравнить с англичанами , испанцами и америеанцами. С фантастикой тоже дела швах. Только про ВОВ и сериалы про ментов и любовь деревенскую
gvs 25 декабря 2018 | 20:53
Сколько Никиту не финансируй, Спилбергом он не станет ))))
dyymm 25 декабря 2018 | 21:25
BadComedian не останется без контента....
mabuta 25 декабря 2018 | 21:32
Пенсионныйивозраст подняли теперь и кину можно помочь