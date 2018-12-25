Пленум Верховного суда разъяснил правила использования так называемых шпионских устройств
Пленум Верховного суда разъяснил правила использования так называемых шпионских устройств или технических спецсредств для негласного получения информации. Согласно документу, граждане могут покупать и использовать такую технику для личной безопасности или для наблюдения за домашними животными. В этих случаях их действия не попадают под уголовную статью. Нельзя также преследовать человека, если он купил оборудование в интернете и не догадывался о его истинном предназначении.
Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков считает, что это постановление поможет уменьшить количество необоснованно возбужденных уголовных дел.
Комментарии2
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tariel_03 25 декабря 2018 | 20:59
Не плохо было бы эти шпионские устройства использовать КГБ в отношении шендеровичей и гозманов.
malinskii 25 декабря 2018 | 21:25
а тем, что уже осудили, компенсацию? а извиниться перед гражданами? а вернуть конфискованное? а впрочем... у кого-то полуостров, у кого-то фотоаппарат..... мелочи так сказать. главное в день выборов не проспать и первым к урне....