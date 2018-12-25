Пленум Верховного суда разъяснил правила использования так называемых шпионских устройств или технических спецсредств для негласного получения информации. Согласно документу, граждане могут покупать и использовать такую технику для личной безопасности или для наблюдения за домашними животными. В этих случаях их действия не попадают под уголовную статью. Нельзя также преследовать человека, если он купил оборудование в интернете и не догадывался о его истинном предназначении.

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков считает, что это постановление поможет уменьшить количество необоснованно возбужденных уголовных дел.