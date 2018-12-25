Решение о депортации Марии Бутиной, арестованной в США, может быть принято в феврале
Об этом рассказал журналистам ее отец Валерий Бутин, — сообщает ТАСС. Ранее он говорил, что адвокат планирует добиться освобождения Марии Бутиной в январе. Валерий Бутин напомнил, что речь идет об очередном судебном заседании, которое назначено на 12 февраля. Между тем, дата оглашения приговора пока не определена. Валерий Бутин сообщил также, что семья Марии Бутиной должна адвокату, ведущему делу, 30 миллионов рублей. Создан фонд, куда можно перечислить средства в поддержку Бутиной.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
aleksandr39 25 декабря 2018 | 20:34
МИЛЛИАРДЫ долларов потратят на то чтобы выкупить ШПИОНКУ Бутину ,а на лечение больных детей денег нет .
stebinmaku 25 декабря 2018 | 20:40
Депозит для депортации..
aspid55 25 декабря 2018 | 21:39
stebinmaku: А ты подписался на Бутину?
Это плакат для патриотов. И на нем голая Бутина с автоматом АКА-47.
Но вообще-то ее не выпустят, пока она не сдаст всех с потрохами.
А когда она всех сдаст, то лучше ей в Россию не приезжать.
А папаня ейный туфту гонит.
дегьги то адвокату она дейсчтвительно задолжала.
Он переговоры вел об условиях сдачи.30 миллионов это сейчас порядка 400 тысяч долларов.
деньги по американским меркам для хорошего юриста не очень большие.
Примерно 1000 долларов в час классный юрист в США получает.
А высококлассный раза в два больше.
Ну и опалата вспомогательного персонала,
так что это нормальные деньги.
midnightblues 25 декабря 2018 | 21:02
не выйдет
она вас нахр послала
furk 25 декабря 2018 | 21:03
После отсидки забирайте.
izchulana 25 декабря 2018 | 21:34
Надо в россии снова всех жидов на колени поставить, то есть взять в заложники... тогда пиндостан придет в себя. Преимущественно это касается закрытия всероссийского жидовского конгресса. Не?
gelont 25 декабря 2018 | 21:46
Я её с кичи вынимать не буду . Героиня не моего романа . Пусть работодатель потеет . Они классово близки , вот и пусть сами .