Президент Путин начал встречу с руководством Госдумы с Совета Федерации
Он заявил, что особое внимание парламентарии должны сейчас уделять людям в регионах, а также призвал депутатов не забывать про прямой контакт. Президент отметил, что огромные ресурсы, которые направляются на национальные проекты, реализуются именно на региональном уровне.
Комментарии11
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danko1 25 декабря 2018 | 20:34
Как надоело его враньё и лицемерие.
Лучше бы призвал не врать и не воровать. И начал с себя.
ohotnik58 25 декабря 2018 | 20:46
danko1: ТАСС: ВОЛОДИН ПРЕДЛОЖИЛ C УЧАСТИЕМ СУДЕЙ КС, УЧЕНЫХ И ЭКСПЕРТОВ ОЦЕНИТЬ КОНСТИТУЦИЮ РФ НА ПРЕДМЕТ СООТВЕТСТВИЯ СЕГОДНЯШНИМ РЕАЛИЯМ
danko1 25 декабря 2018 | 20:49
ohotnik58: И узаконить воровство властьимущими и несменяемость власти, отсутствие выборов, гласности и прочего?
ku000ku 25 декабря 2018 | 20:52
danko1: Пу вызвал на ковер Клишиса и сказал-заподло сенатору иметь только 150 турбойонов...пацаны ржут...
tv_victim 25 декабря 2018 | 20:36
Князь был спокоен. Ни гнева, ни возмущенья душевного не выражало его лицо.
"Теперь тот самый, у которого в руках участь многих и которого никакие просьбы не в силах были умолить, тот самый [бросается] теперь к ногам [вашим], вас всех просит. Всё будет позабыто, изглажено, прощено; я буду сам ходатаем за всех, если исполните мою просьбу. Вот моя просьба. Знаю, что никакими средствами, никакими страхами, никакими наказаньями нельзя искоренить неправды, она слишком уже глубоко вкоренилась. Бесчестное дело брать взятки сделалось необходимостью и потребностью даже и для таких людей, которые и не рождены быть бесчестными. Знаю, что уже почти невозможно многим идти противу всеобщего теченья. следовало бы им подавить в себе собственное честолюбие и пожертвовать своею личностью. Не может быть, чтобы я не заметил их самоотверженья и высокой любви к добру и не принял бы, наконец, от них полезных и умных совето Но оставим теперь в сторону, кто кого больше виноват. Дело в том, что пришло нам спасать нашу землю, что гибнет уже земля наша не от нашествия двадцати иноплеменных языков, а от нас самих; что уже, мимо законного управленья, образовалось другое правленье, гораздо сильнейшее всякого законного. Установились свои условия, всё оценено, и цены даже приведены во всеобщую известность. И никакой правитель, хотя бы он был мудрее всех законодателей и правителей, не в силах поправить зла, как ограничивай он в действиях дурных чиновников приставленьем в надзиратели других чиновников. Всё будет безуспешно, покуда не почувствовал из нас всяк, что он так же, как в эпоху восстанья народ вооружался против , так должен восстать против неправды. Как русской, как связанный с вами единокровным родством, одной и тою же кровью, я теперь обращаюсь вам.
Гоголь Н.В. «Мертвые души» Том второй.
zhav 25 декабря 2018 | 20:46
видать путину нужно согласие на военное вторжение в Украину или вот уже в Беларусь,
spbdweller 25 декабря 2018 | 21:18
zhav: Ему нужно остаться президентом в 24-ом.
lager23 25 декабря 2018 | 20:56
Президент отметил, что огромные ресурсы, которые направляются на национальные проекты, реализуются именно на региональном уровне.
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Звучит тревожно, Володя запутался в своих фантазиях и путает слово «реализуется» со словом «разворовывается при личном участии»..
midnightblues 25 декабря 2018 | 21:04
Прямой контакт обеспечат филя и коля
правда0непонятно кто сзади
alo0000 25 декабря 2018 | 21:19
При прямом контакте необходимо предохраняться, чтобы не заразиться пессимизмом.
gelont 25 декабря 2018 | 21:40
Благословил на тотальный грабёж ? Тонко намекнул , что никто не должен остаться без удушливых объятий человеколюбов ?