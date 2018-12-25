Президенты России и Белоруссии обсудили вопросы совместных действий в области ценообразования на газ и другие энергоресурсы. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. Была достигнута договоренность о создании рабочей группы, которая будет состоять из представителей правительств двух стран. С 2020-го года предполагается выработать предложения по формированию цены на газ. При этом Силуанов воздержался от ответа на вопрос, удалось ли сторонам договориться о компенсации Белоруссии убытков от налогового маневра в российской нефтяной отрасли. На выплате компенсаций настаивал Минск, — сообщает ТАСС.