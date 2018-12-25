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20:30, 25 декабря 2018

Президенты России и Белоруссии обсудили вопросы совместных действий в области ценообразования на газ

Президенты России и Белоруссии обсудили вопросы совместных действий в области ценообразования на газ и другие энергоресурсы. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. Была достигнута договоренность о создании рабочей группы, которая будет состоять из представителей правительств двух стран. С 2020-го года предполагается выработать предложения по формированию цены на газ. При этом Силуанов воздержался от ответа на вопрос, удалось ли сторонам договориться о компенсации Белоруссии убытков от налогового маневра в российской нефтяной отрасли. На выплате компенсаций настаивал Минск, — сообщает ТАСС.

Комментарии

13

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danko1 25 декабря 2018 | 20:36

Затянувшиеся пустые переговоры.
Ничего не решили и каждый остался при своем мнении.

kottigr1 25 декабря 2018 | 20:50

danko1: Блин.. А где уссатая тварь !? .. Уже в Куршавель на праздники срулила ?
Почему Силуанов отдувается вместо пресс-секретаря у Путина ?

malanoff 25 декабря 2018 | 21:17

danko1: "Президенты России и Белоруссии обсудили вопросы совместных действий в области ценообразования "
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Могут позвать меня. Я Плехановский заканчивал по специальности "цены и ценообразование". Помогу определить , кто из них дурнее.

sparky 25 декабря 2018 | 20:50

С 2020-го года предполагается выработать предложения
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Кто бы понял, что сие означает? Не "до 20го", не "к 20му", а "с 20го"?
Понятно только одно, как набирали в новостники сайта безграмотных, так и продолжают.

zhav 25 декабря 2018 | 20:51

такое было с Украиной каждый год перед Новым Годом и под сильные морозы всегда прикрывали газ что бы содрать последнюю шкуру с украинцев (в гейевропе платили почти в 2 раза дешевле чем в Украине), Беги батько от русского мира ,или стань областью россии,,,,,,

parasuk_ 25 декабря 2018 | 21:08

zhav: Когда глупые хохлы скакали на майдане им обещали, что теперь они будут покупать дешевый украинский газ. Но никто не сказал, что этот дешевый газ они будут платить по европейским ценам

kottigr1 25 декабря 2018 | 21:10

parasuk_: Странно.. Вот к примеру жители города Саратова нигде не скакали, а вынуждены платить за газ ВЫШЕ европейских цен...

parasuk_ 25 декабря 2018 | 21:32

kottigr1: Врете, небось. Как с телигой, которую вы по скудоумию своему в бабьем яру расстреляли :)

krestianin_067rus Михаил Никитин 25 декабря 2018 | 21:03

Двли газу! :)) теперь у Путина есть преемник?

riccon 25 декабря 2018 | 21:15

krestianin_067rus:


Скорее Навальный станет преемником Путина.
Батька с ресурсами России вообще весь мир захватит, а этого мировое сообщество не допустит.

alo0000 25 декабря 2018 | 21:23

Совместные действия это, когда один даёт, а другой берет. Ну а что даёт и что берет, это уже вторично.

gelont 25 декабря 2018 | 21:33

Для меня эта новость из области " ... Собрались как - то Несси и Йети ... ", т.е. к реальности не имеет никакого отношения . Сказочные персонажи , сказочные проблемы . Гори оно синим пламенем .

(комментарий скрыт)

odesyt 25 декабря 2018 | 21:54

"Президенты России и Белоруссии обсудили вопросы совместных действий в области ценообразования "
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То же самое было с Украиной от Кучмы до Януковича. Каждый конец декабря любого года, в новостях - "Президенты России и Украины ...газ..."

Как быстро забывается плохое

С 2014-го года Украина спокойно покупает газ в Европе, а её президент не ездит на ежегодный поклон в Кремль.

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