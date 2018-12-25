Сенатор Андрей Клишас подтвердил, что у него есть почти все те ценности, о которых в своем расследовании рассказал ФБК
Сенатор Андрей Клишас подтвердил, что у него есть почти все те ценности, о которых в своем расследовании рассказал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. «У меня много чего есть из того, о чем пишет Навальный, и даже больше намного», — заявил Клишас РБК. При этом сенатор отметил, что у него нет ни офшорных фирм, ни «Майбаха». «Все остальное заработано законно, налоги уплачены». Клишас рассказал также, что он коллекционирует часы. У него 32 турбийона, все они хранятся в специальном сейфе в Совете Федерации в кабинете.
Напомним, ранее ФБК сообщил, что нашел у сенатора часы на 163 миллиона рублей, псарню на 30 собак и незадекларированную недвижимость.
Комментарии9
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kir_pich_101 25 декабря 2018 | 20:06
В лагерную пыль их всех...
danko1 25 декабря 2018 | 20:11
kir_pich_101: Какую наглорсть надо иметь, чтобы хвастать воровством в космических масштабах?
Но после ответа Путина по ЦТ с мерзкой ухмылкой и отвратительного по сути, что он не знает зарплаты не только руководителей гос. корпораций (своих подельников), но и своей собственной, эти воры во власти ничего не стесняются.
Да и коллекции часов за миллионы после Путина все заводить, глядя на него, стали: Песков, Гундяев и прочие.
Когда их разорвет от жадности?
danko1 25 декабря 2018 | 20:17
danko1: У меня нет сомнения, что если бы Путин не имел десятки дворцов, если бы на его содержание и любые прихоти не выкидывали сотни миллиардов ежегодно, то никто не посмел бы так грабить и бравировать роскошью.
А так все ему подражают, каждый на своем месте грабит сколько может и бахвалится этим.
Ведь кроме размеров дворцов, яхт, самолетов, этим тупицам и гордиться больше нечем.
a_111111 25 декабря 2018 | 20:12
kir_pich_101: А не подскажите что случилось с замом Дзержинского и Менжинского, первым наркомом НКВД СССР, первым генеральным комиссаром госбезопасности? Большим практиком и теоретиком в вопросе лагерной пыли?
tv_victim 25 декабря 2018 | 20:11
"В некотором царстве, в некотором государстве жил-был помещик, жил и на свет глядючи радовался. Всего у него было довольно: и крестьян, и хлеба, и скота, и земли, и садов. И был тот помещик глупый, читал газету «Весть» и тело имел мягкое, белое и рассыпчатое.
Только и взмолился однажды богу этот помещик:
— Господи! всем я от тебя доволен, всем награжден! Одно только сердцу моему непереносно: очень уж много развелось в нашем царстве мужика!"
М.Е. Салтыков-Щедрин. "Дикий помещик".
tadolg 25 декабря 2018 | 20:12
Гордый орел! Но когда-то станет ощипанной курицей.
samkos 25 декабря 2018 | 20:13
Кичится.
piter_ug 25 декабря 2018 | 20:14
До едропутов дошло, что отпираться нет смысла и носиться по судам нет смысла.
Они все как на ладони.
И есть и будут, куда бы они не попытались в будущем спрятаться.
kuchumka 25 декабря 2018 | 20:14
Мразота!!!!!!