Сенатор Андрей Клишас подтвердил, что у него есть почти все те ценности, о которых в своем расследовании рассказал ФБК

Сенатор Андрей Клишас подтвердил, что у него есть почти все те ценности, о которых в своем расследовании рассказал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. «У меня много чего есть из того, о чем пишет Навальный, и даже больше намного», — заявил Клишас РБК. При этом сенатор отметил, что у него нет ни офшорных фирм, ни «Майбаха». «Все остальное заработано законно, налоги уплачены». Клишас рассказал также, что он коллекционирует часы. У него 32 турбийона, все они хранятся в специальном сейфе в Совете Федерации в кабинете.

Напомним, ранее ФБК сообщил, что нашел у сенатора часы на 163 миллиона рублей, псарню на 30 собак и незадекларированную недвижимость.