В московском СИЗО «Лефортово» цензурировали письмо, которое написал украинский военный моряк Андрей Эйдер
В московском СИЗО «Лефортово» цензурировали письмо, которое написал украинский военный моряк Андрей Эйдер, захваченный ФСБ в Керченском проливе. В тексте зачеркнули слова «Слава Украине». Об этом в Фейсбуке сообщила журналистка украинского телеканала UATV Таисия Турчин. Она также опубликовала письмо матроса. Сотрудники СИЗО «Лефортово» ситуацию не прокомментировали.
Андрей Эйдер – самый младший из задержанных моряков. Недавно ему исполнилось 19 лет. Во время задержания он был ранен.
Комментарии12
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kir_pich_101 25 декабря 2018 | 20:08
А если бы пропустили письмо с таким бравым высказыванием, то Расея рухнуть бы могла, как пить дать...
Спасли страну...
Крутите дырки, ордена-медали-звания...
hohlomor_ce_garno 25 декабря 2018 | 20:12
kir_pich_101: Так война же идет пятый год , ты можешь себе представить что бы пленный фашист написал письмо домой и в конце добавил " хайль гитлер " ! )))))))
kottigr1 25 декабря 2018 | 20:16
kir_pich_101: 11 российских кораблей и катеров («Суздалец», «Ейск», «Вице-адмирал Захарьин», «МБ-173», «Кинель» («Грачонок»), «П-845» («Раптор»), «Изумруд», «Дон», «Соболь», «Мангуст», «Ламантин» суммарным тоннажем 6450 тонн и общей численностью экипажей 383 чел.), а также: два вертолета Ка-52 «Акула», два бомбардировщика Су-24М, три штурмовика Су-25, истребитель Су-30СМ из полков: 39-го вертолетного, 37-го авиационного, 43-го штурмовой авиации.. преследуют 2 украинских катера и старый буксир (411 тонн, 23 чел.), для того что бы расстреляв их в нейтральных водах, взять на абордаж и захватить в заложники экипажи.
ВМФ РФ превратился в сборище сомалийских пиратов !
hohlomor_ce_garno 25 декабря 2018 | 20:18
kottigr1: " Дави их блядь " - шедевр ! )))
hohlomor_ce_garno 25 декабря 2018 | 20:09
Ща хохлы отожрутся на зоне ,и начнут голодовку !)))))))
sparky 25 декабря 2018 | 20:10
Замазали страшный секрет.
pulalala 25 декабря 2018 | 20:13
Слава - только у России.
Еще с времен Киевской Руси.
А хохлы ее только подгаживаютЪ.
ivar1964 25 декабря 2018 | 20:13
Даже трудно поверить в такой идиотизм! Это перебор даже для России. Даже!
prostovanya 25 декабря 2018 | 20:15
Смех... Зачеркнули так. что видно, что зачеркнули? А всё письмо в целом оставили без изменений?
Выпускать надо украинцев... Пока не поздно...
ivar1964 25 декабря 2018 | 20:19
prostovanya: А как же величие? Может съежиться! Увянет. Поникнет.
kuchumka 25 декабря 2018 | 20:17
Мойша и флот понятия несовместимые!
efilika 25 декабря 2018 | 20:18
Надеюсь, имена отдавших приказы о захвате и таране, тюремщиков, т.называемых судей мы должны узнать при их жизни и дать оценку их действиям.