Решение о депортации Марии Бутиной, арестованной в США, может быть принято в феврале
Об этом рассказал журналистам ее отец Валерий Бутин, — сообщает ТАСС. Ранее он говорил, что адвокат планирует добиться освобождения Марии Бутиной в январе. Валерий Бутин напомнил, что речь идет об очередном судебном заседании, которое назначено на 12 февраля. Между тем, дата оглашения приговора пока не определена. Валерий Бутин сообщил также, что семья Марии Бутиной должна адвокату, ведущему делу, 30 миллионов рублей. Создан фонд, куда можно перечислить средства в поддержку Бутиной.
Комментарии5
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tv_victim 25 декабря 2018 | 20:05
"Прогнозы - дело трудное. Особенно, когда речь идет о будущем",
В. Черномырдин. Мастер художественного слова.
kottigr1 25 декабря 2018 | 20:10
tv_victim: Обычная связная прихваченная контрразведкой, коих ловят постоянно множество.. А такое внимание. Наверное ниточки от неё идут к очень интересным делам и фигурам.
freedommen 25 декабря 2018 | 20:16
kottigr1: А у нее не спрашивали, чего она хочет? Может она хочет остаться у врагов? А то ведь наши патриоты могут и залюбить ее до смерти по возвращении на Родину.
jamba 25 декабря 2018 | 20:09
Друзья! Бывший сенатор Торшин, он же - "куратор" девицы и "правдосказитель" бесланской трагедии, уже перечислил 29 999 000 руб! Не остаемся в стороне, жертвуем посильно!;)
kama 25 декабря 2018 | 20:11
Приедет, и на первом анале скажет, что ее жестоко пытали пиндосы. Станет депутатом ГД. Там их уже целая фракция - накосячивших шпионов.