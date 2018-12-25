Решение о депортации Марии Бутиной, арестованной в США, может быть принято в феврале

Об этом рассказал журналистам ее отец Валерий Бутин, — сообщает ТАСС. Ранее он говорил, что адвокат планирует добиться освобождения Марии Бутиной в январе. Валерий Бутин напомнил, что речь идет об очередном судебном заседании, которое назначено на 12 февраля. Между тем, дата оглашения приговора пока не определена. Валерий Бутин сообщил также, что семья Марии Бутиной должна адвокату, ведущему делу, 30 миллионов рублей. Создан фонд, куда можно перечислить средства в поддержку Бутиной.