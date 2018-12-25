Басманный суд заочно арестовал бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна

Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, — сообщает «Интерфакс». Чуян объявлен в международный розыск. Где он сейчас находится неизвестно. По данным следствия, «ОФК Банк» выдал ничем не обеспеченные кредиты на 14 миллиардов рублей предприятиям, входящим в состав алкогольного дистрибьютора «Статус груп», конечным бенефициаром которого был Чуян.



В июле этого года чиновник покинул пост по собственному желанию. Чуян был главой Росалкогольрегулирования с момента создания этой службы в 2009-м году. За это время были введены минимальные цены на крепкий алкоголь свыше 28-ми градусов, а также было ограничено время торговли алкоголем с 11-ти вечера до 8-ми утра.