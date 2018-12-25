Правительство РФ опубликовало список украинских компаний и физических лиц, против которых сегодня были введены санкции
Правительство России опубликовало список украинских компаний и физических лиц, против которых сегодня были введены санкции. В него, в частности, попали мэр Одессы Геннадий Труханов и начальник главного управления разведки Минобороны Василий Бурба, а также концерны «Укроборонпром», «Укрспецэкспорт» и Государственный экспортно-импортный банк Украины. Всего в новом списке 245 человек и 7 организаций.
Ранее премьер-министр Медведев написал в Твиттере, что санкции расширены для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России.
Комментарии12
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danko1 25 декабря 2018 | 19:33
Вводить санкции на Рождество только сатанисты могут.
kottigr1 25 декабря 2018 | 19:38
danko1: Никогда не обнять им русских березок, не сходить в дощатый домик с названием "сортир", не откушать пальмового сырка и колбаски из бычьего хрена, не потрястись на российских ухабах именуемых дорогами, не пособирать в лесах бесплатного валежника, не попасть в больницу с панцирными койками расставленными вокруг крутейшего томографа..
Вся жизнь теперь у этих хохлов промелькнет зазря !
holic 25 декабря 2018 | 19:41
kottigr1: Вы будете смеяться, но в списке братья Добкины и Вилкул...
Более пророссийских дебилов в ВР и не ссыскать...
kottigr1 25 декабря 2018 | 19:45
holic: "Свой среди чужих, чужой среди своих"..
hohlomor_ce_garno 25 декабря 2018 | 19:44
kottigr1: Ну вот все правильно же написал , так что ничего страшного и не случилось ! Ну ввели санкции и ввели ! )))
region62 25 декабря 2018 | 19:45
danko1:Рождество в России 7 января.а сатанисты в кукуеве живут и всяких майямях
prostovanya 25 декабря 2018 | 19:51
danko1: Санкцтанисты.
sg115 25 декабря 2018 | 19:59
danko1:
То ли дело твои хозяева, само миролюбие и благочестие:
- 1994 год - вторжение на Гаити в Национальный праздник Республики Гаити..
- 1989 год вторжение США в Панаму в день независимости Панамы
- 1983 года - вторжение в Гренаду в День Благодарения.
Молчала бы уж, дешевая женщина с пониженной социальной отвественностью
ramun 25 декабря 2018 | 19:34
Крепчает братство.И это совсем не плохо.
o_smirnov 25 декабря 2018 | 19:44
Жители Воронежа тоже требуют санкций от родного правительства!!!
prostovanya 25 декабря 2018 | 19:55
Это Россеюшка-то, каковая из-за санкций, ея же действами и вызванных, ныне катится в задницу, против кого-то санкции вводит? И что это за санкции такие? - электроника, лекарства, продукты...?
Театр абсурда.
felik23 25 декабря 2018 | 20:00
***В него, в частности, попали мэр Одессы Геннадий Труханов ***
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Ржунемогу. До чего же глупы кремлёвцы, если думают, что все люди лохи и не понимают таких дешёвых трюков...