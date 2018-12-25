Решение о депортации Марии Бутиной, арестованной в США, может быть принято в феврале
Об этом рассказал журналистам ее отец Валерий Бутин, — сообщает ТАСС. Ранее он говорил, что адвокат планирует добиться освобождения Марии Бутиной в январе. Валерий Бутин напомнил, что речь идет об очередном судебном заседании, которое назначено на 12 февраля. Между тем, дата оглашения приговора пока не определена. Валерий Бутин сообщил также, что семья Марии Бутиной должна адвокату, ведущему делу, 30 миллионов рублей. Создан фонд, куда можно перечислить средства в поддержку Бутиной.
Комментарии9
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kir_pich_101 25 декабря 2018 | 19:34
Ждет, типа окурок сейчас отслюнявит...
tvitov66 25 декабря 2018 | 19:41
kir_pich_101: неужели члены республиканской партии бросили?
kottigr1 25 декабря 2018 | 19:42
kir_pich_101: В РФ, после проведения опроса на тему "Готовы ли вы предложить себя в обмен на Машу Бутину", выяснилось, что 90% россиян готовы не только предложить самих себя, но и пойти на обмен сразу со всеми членами своей семьи.. Они готовы на всё ради своей страны !.. Вот как в России россияне Родину любят !
archibald_dandy_esquire 25 декабря 2018 | 20:09
kottigr1:
" Создан фонд, куда можно перечислить средства в поддержку Бутиной. "
кто её туда посылал, тот пусть и платит - для этого прыща 30 миллионов рублей - один раз в кабаке посидеть
bugbugbug 25 декабря 2018 | 19:48
Ждите портянки, скоро привезут вашу анку-пулеметчицу. Посадят ее в госдуру, или на подсос к какому-нибудь сенатору-депутату, а вы своими налогами будете это оплачивать.
rampa 25 декабря 2018 | 19:44
где местные защитники Бутиной, страдающие, что ее никто не поддерживает? Надеюсь, они уже перечислили средства ее фонд?
midnightblues 25 декабря 2018 | 19:46
Папань-она тебя продала
compare 25 декабря 2018 | 20:03
это от кого ждут "перечислений"? малость попутали,что ли? девка бегала в свой кайф по "штатам",пыталась "матахарничать",умом не вышло,теперь,выручай,"духовно богатая"? денег нет,но вы-держитесь! вот наша "нью-скрепа"...
sparky 25 декабря 2018 | 20:08
Что же родной папа не попросит американского папашку, с кем спала Бутина, оплатить адвоката? Да и Торшин из той же породы. Неужели оба жлобы?