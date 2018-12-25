Жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских, у которых органы опеки забрали двоих приемных сыновей, покинула Россию

Она переехала в Испанию, попросила убежища и уже получила защиту. Напомним, осенью прошлого года у Савиновских забрали приемных детей после того, как женщина сделала операцию по удалению груди. Ее обвинили в том, что она незаконно сменила пол. Савиновских рассказала, что причиной отъезда стала угроза, что она может потерять не только приемных, но и родных детей, – сообщает «Медиазона».