Жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских, у которых органы опеки забрали двоих приемных сыновей, покинула Россию
Она переехала в Испанию, попросила убежища и уже получила защиту. Напомним, осенью прошлого года у Савиновских забрали приемных детей после того, как женщина сделала операцию по удалению груди. Ее обвинили в том, что она незаконно сменила пол. Савиновских рассказала, что причиной отъезда стала угроза, что она может потерять не только приемных, но и родных детей, – сообщает «Медиазона».
Комментарии24
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gordy 25 декабря 2018 | 19:34
Господи, помилуй!
cattt 25 декабря 2018 | 19:40
gordy: Произвол и ложь вот лицо Рашки, правильно сделала, что уехала.
naebabchenka_drysch 25 декабря 2018 | 19:59
cattt: А ты не завидуй. Отрежь себе свой бесполезный сморчок и... тоже заработаешь гейропейское убежище. ;-) Слезай с дивана, какел! Вперёд!!! ;-))))))
poluputing 25 декабря 2018 | 20:08
naebabchenka_drysch: попроси Рамзана отрезать твой бесполезный орган с пятью отверстиями. И ему приятно и тебе безразлично. Али тётку "снеси голова" пригласи от Шойгу, только пусть с предохранителя снимет
liquidsky__ 25 декабря 2018 | 19:37
Так оно уже мужик или еще баба?
region62 25 декабря 2018 | 19:43
liquidsky__: ОНО.Детей жалко...родных..приемных к счастью у ЭТОГО отобрали.
sva1 25 декабря 2018 | 19:52
region62: Ну да, "счастливые" детишки - теперь на полном гособеспечении, в лучшем случае просто у тупых грымз, в худшем в каком детдоме со сдачей детишек на утеху пидофилам - увы известны случаи.
Ни объективной ситуации не знаете, даже какого то подобия пристойного судебного разбора не было и т.д. а эта баба конечно виновна. Ну и вы и кретин.
poluputing 25 декабря 2018 | 20:11
region62: liquidsky__: вообщето она грудь удалила радипрофилактики рака, а вы всё о своём, о наболевшем. Никак не решитесь на кастрацию?
ukretotakoividskota 25 декабря 2018 | 19:45
liquidsky__: Эта дура удалила боясь рака.
prostovanya 25 декабря 2018 | 19:49
ukretotakoividskota: Удалить грудь из-за риска онкологии, вероятность которого определилась как высокая - это сменить пол?
Россия в дремучую древность катится... А во всём нормальном мире, ао избежание онкологии, женщины себе такин е операции делают. И ничего.
ukretotakoividskota 25 декабря 2018 | 19:51
prostovanya: то что она сделал определению не поддается, вот ее и повесели смену пола, баба без сисек мужик.
sim202_ 25 декабря 2018 | 20:07
ukretotakoividskota:
Подумаешь,грудь удалила.
Патриоты живут без мозга - и ничего.
Пенсионный возраст, налоги себе повышают
через любимого вошьдя.
galen 25 декабря 2018 | 20:18
ukretotakoividskota: Пол определяют яичники ,а не молочная железа .
archibald_dandy_esquire 25 декабря 2018 | 20:07
prostovanya:
помимо тупости чиновники ещё и дичают - реально начинаю верить Пархоменко, что скоро они будут выскакивать из их персонально-казённых машин с дубьём и нападать на всех
"по подозрению в смене пола",
"по подозрению в намерении совершить действия террористического характера",
"по подозрению в причастности к пятой колонне",
"по подозрению почему шляпу надел?!"
"по подозрению в организации запрещенного митинга"
и так далее
каратели росгвардии и полицаи будут защищать этих умалишенных животных и помогать им избивать граждан
galen 25 декабря 2018 | 20:16
prostovanya: У Вас есть статистика ? Я не верю в такую профилактику ,а то все органы ,обладающие свойством секреции надо удалить . Ведь и онко мозга бывают .
galen 25 декабря 2018 | 20:13
ukretotakoividskota: Ну тогда надо думать о ее психическом здоровье ,поскольку мастэктомия не является профилактической операцией .
sva1 25 декабря 2018 | 19:48
liquidsky__:
Идиёт, удаление молочных желез, даже из-за не обоснованного страха перед раком, не является операцией по смене пола.
liquidsky__ 25 декабря 2018 | 20:00
sva1: prostovanya: ukretotakoividskota: sva1:
Савиновских рассказала, что испытывала дискомфорт из-за своей груди, и после знакомства с трансгендерами поняла, что «операции, которые они делают — это то, что ей давно было нужно».
Легко нагуглите источник.
sva1 25 декабря 2018 | 20:08
liquidsky__: Общение с траснс... как их там еще не преступление. В гробу я видел ваши источники.
Кроме этой глупости по бабе что то существенное есть? Если нет вы как было выше сказано - идиёт, об органах нашей опеки я лучше промолчу.
liquidsky__ 25 декабря 2018 | 20:19
sva1: Дебилоиб, источник- медуза, ты же доверяешь "своим" источникам?
ukretotakoividskota 25 декабря 2018 | 20:00
sva1: нах он их удалила,
sva1 25 декабря 2018 | 20:10
ukretotakoividskota:
А я, так скажем, знаю?
Может верно по медицине поступила, может жидкость определенная в голову бабе ударила в голову ударило, но это еще не повод отбирать детей и осуждать.
poluputing 25 декабря 2018 | 20:13
ukretotakoividskota: а вы поинтересуйтесь у известной голливудской актрисы. Врачи рекомендовали т. к. и мать и бабка от рака груди скончались
niza2104 25 декабря 2018 | 20:03
Удачи и счастья в новой жизни! Молодец, что сумела по максимуму использовать ситуацию