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19:30, 25 декабря 2018

Жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских, у которых органы опеки забрали двоих приемных сыновей, покинула Россию

Она переехала в Испанию, попросила убежища и уже получила защиту. Напомним, осенью прошлого года у Савиновских забрали приемных детей после того, как женщина сделала операцию по удалению груди. Ее обвинили в том, что она незаконно сменила пол. Савиновских рассказала, что причиной отъезда стала угроза, что она может потерять не только приемных, но и родных детей, – сообщает «Медиазона».

Комментарии

24

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gordy 25 декабря 2018 | 19:34

Господи, помилуй!

cattt 25 декабря 2018 | 19:40

gordy: Произвол и ложь вот лицо Рашки, правильно сделала, что уехала.

naebabchenka_drysch 25 декабря 2018 | 19:59

cattt: А ты не завидуй. Отрежь себе свой бесполезный сморчок и... тоже заработаешь гейропейское убежище. ;-) Слезай с дивана, какел! Вперёд!!! ;-))))))

poluputing 25 декабря 2018 | 20:08

naebabchenka_drysch: попроси Рамзана отрезать твой бесполезный орган с пятью отверстиями. И ему приятно и тебе безразлично. Али тётку "снеси голова" пригласи от Шойгу, только пусть с предохранителя снимет

liquidsky__ 25 декабря 2018 | 19:37

Так оно уже мужик или еще баба?

region62 25 декабря 2018 | 19:43

liquidsky__: ОНО.Детей жалко...родных..приемных к счастью у ЭТОГО отобрали.

sva1 25 декабря 2018 | 19:52

region62: Ну да, "счастливые" детишки - теперь на полном гособеспечении, в лучшем случае просто у тупых грымз, в худшем в каком детдоме со сдачей детишек на утеху пидофилам - увы известны случаи.
Ни объективной ситуации не знаете, даже какого то подобия пристойного судебного разбора не было и т.д. а эта баба конечно виновна. Ну и вы и кретин.

poluputing 25 декабря 2018 | 20:11

region62: liquidsky__: вообщето она грудь удалила радипрофилактики рака, а вы всё о своём, о наболевшем. Никак не решитесь на кастрацию?

ukretotakoividskota 25 декабря 2018 | 19:45

liquidsky__: Эта дура удалила боясь рака.

prostovanya 25 декабря 2018 | 19:49

ukretotakoividskota: Удалить грудь из-за риска онкологии, вероятность которого определилась как высокая - это сменить пол?
Россия в дремучую древность катится... А во всём нормальном мире, ао избежание онкологии, женщины себе такин е операции делают. И ничего.

ukretotakoividskota 25 декабря 2018 | 19:51

prostovanya: то что она сделал определению не поддается, вот ее и повесели смену пола, баба без сисек мужик.

sim202_ 25 декабря 2018 | 20:07

ukretotakoividskota:
Подумаешь,грудь удалила.
Патриоты живут без мозга - и ничего.
Пенсионный возраст, налоги себе повышают
через любимого вошьдя.

galen 25 декабря 2018 | 20:18

ukretotakoividskota: Пол определяют яичники ,а не молочная железа .

archibald_dandy_esquire 25 декабря 2018 | 20:07

prostovanya:
помимо тупости чиновники ещё и дичают - реально начинаю верить Пархоменко, что скоро они будут выскакивать из их персонально-казённых машин с дубьём и нападать на всех
"по подозрению в смене пола",
"по подозрению в намерении совершить действия террористического характера",
"по подозрению в причастности к пятой колонне",
"по подозрению почему шляпу надел?!"
"по подозрению в организации запрещенного митинга"

и так далее
каратели росгвардии и полицаи будут защищать этих умалишенных животных и помогать им избивать граждан

galen 25 декабря 2018 | 20:16

prostovanya: У Вас есть статистика ? Я не верю в такую профилактику ,а то все органы ,обладающие свойством секреции надо удалить . Ведь и онко мозга бывают .

galen 25 декабря 2018 | 20:13

ukretotakoividskota: Ну тогда надо думать о ее психическом здоровье ,поскольку мастэктомия не является профилактической операцией .

sva1 25 декабря 2018 | 19:48

liquidsky__:
Идиёт, удаление молочных желез, даже из-за не обоснованного страха перед раком, не является операцией по смене пола.

liquidsky__ 25 декабря 2018 | 20:00

sva1: prostovanya: ukretotakoividskota: sva1:
Савиновских рассказала, что испытывала дискомфорт из-за своей груди, и после знакомства с трансгендерами поняла, что «операции, которые они делают — это то, что ей давно было нужно».
Легко нагуглите источник.

sva1 25 декабря 2018 | 20:08

liquidsky__: Общение с траснс... как их там еще не преступление. В гробу я видел ваши источники.
Кроме этой глупости по бабе что то существенное есть? Если нет вы как было выше сказано - идиёт, об органах нашей опеки я лучше промолчу.

liquidsky__ 25 декабря 2018 | 20:19

sva1: Дебилоиб, источник- медуза, ты же доверяешь "своим" источникам?

ukretotakoividskota 25 декабря 2018 | 20:00

sva1: нах он их удалила,

sva1 25 декабря 2018 | 20:10

ukretotakoividskota:
А я, так скажем, знаю?
Может верно по медицине поступила, может жидкость определенная в голову бабе ударила в голову ударило, но это еще не повод отбирать детей и осуждать.



poluputing 25 декабря 2018 | 20:13

ukretotakoividskota: а вы поинтересуйтесь у известной голливудской актрисы. Врачи рекомендовали т. к. и мать и бабка от рака груди скончались

niza2104 25 декабря 2018 | 20:03

Удачи и счастья в новой жизни! Молодец, что сумела по максимуму использовать ситуацию

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