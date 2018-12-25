Парламент Таиланда согласился легализовать марихуану в медицинских целях
Как пишет газета «Бангкок Пост», законопроект поддержали 166 парламентариев, 13 воздержались, против не голосовал никто. Теперь закон должен подписать король Таиланда. Когда он вступит в силу, граждане Таиланда смогут покупать марихуану по рецептам. Производителям нужно будет получить специальную государственную лицензию.
Комментарии2
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tetriz 25 декабря 2018 | 19:10
А рецепт-то зачем?
vilingrad 25 декабря 2018 | 19:19
В РФ к 24му можно будет и коксик...и без рецепта...а впрочем, и сейчас можно, судя по поведению мидовцев. Ну, они элита...