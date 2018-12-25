Парламент Таиланда согласился легализовать марихуану в медицинских целях

Как пишет газета «Бангкок Пост», законопроект поддержали 166 парламентариев, 13 воздержались, против не голосовал никто. Теперь закон должен подписать король Таиланда. Когда он вступит в силу, граждане Таиланда смогут покупать марихуану по рецептам. Производителям нужно будет получить специальную государственную лицензию.