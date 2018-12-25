В этом году граждане ФРГ потратили на рождественские подарки рекордную сумму – более 18 миллиардов евро
Так же высока была готовность сделать пожертвование в благих целях.
Главный праздничный день католическо-протестантского Рождества в ФРГ – 24 декабря. С 12 часов дня здесь начинаются церковные службы, которые завершаются торжественным богослужением в полночь. На Рождество церкви в ФРГ посещает рекордное количество верующих.Именно 24-го декабря, а не на Новый год немцы по традиции собираются семьями. В этот день дети приезжают к родителям для праздничного обеда и раздачи подарков. Рождество считается в ФРГ также и «праздником потребления». Оптовая торговая сеть начинает продажу рождественских сладостей уже в сентябре. В декабре промтоварные магазины в порядке исключения открыты по воскресеньям. Пик оборота приходится на дни накануне Рождества. В 2018 году каждый немец потратил на подарки около 500 евро. Однако Рождество – это и праздник милосердия. Обычно в Германии в это время проводятся акции пожертвований.
Различные религиозные организации и добровольные общества помощи детям, нуждающимся и больным в разных регионах мира собирают в декабре десятизначные суммы. Охотно жертвуют немцы и на устранения последствий природных катастроф. Политики и знаменитости перед Рождеством по традиции посещают заведения помощи бездомным или устраивают для них праздничные столы. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в среду посетил со своей женой столовую для бедных в берлинской церкви Святого Креста. Политик лично постоял на обеденной раздаче и побеседовал с бездомными.
В рождественском обращении к гражданам ФРГ глава государства призвал не забывать о дискуссионной культуре, которая была и остается основой демократического общества. Во второй день Рождества, 25 декабря, немцы по традиции отдыхают. На обед принято подавать жареного гуся, который готовится по обычаям каждой из 16 федеральных земель.
Комментарии5
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imellendorf 25 декабря 2018 | 19:10
Хех. На всяких дурацких традициях, зарабатываются огромные деньги. А лучший праздник не тот , что наступает по календарю , а тот , который устраиваешь себе сам.
osj99 25 декабря 2018 | 19:32
imellendorf: что, извините, дурацкого в традиции отмечать рождество или новый год? Ваша фраза выдаёт ваше чувство огромного превосходства перед массой дураков. Очевидно, вам известен какой-то иной, совершенно неземной способ потребления, недоступный простым смертным.
- Главная мысль, которую человек пытается донести до других, заключается в том, что он имеет доступ к гораздо более престижному потреблению, чем про него могли подумать. Одновременно с этим он старается объяснить окружающим, что их тип потребления гораздо менее престижен, чем они имели наивность думать. Этому подчинены все социальные маневры. Больше того, только эти вопросы вызывают у людей стойкие эмоции.
―Вообще-то мне в жизни попадались и другие люди, - сказал я с легкой иронией.
Иегова кротко посмотрел на меня.
―Рама, - сказал он, - вот прямо сейчас ты пытаешься донести до меня мысль о том, что ты имеешь доступ к более престижному потреблению, чем я, а мой тип потребления, как сейчас говорят, сосет и причмокивает.
(с) В. Пелевин
aspid55 25 декабря 2018 | 19:10
Значит есть что тратить, хорошо идут дела у жителей Германии.
А в России траты на новогодние подарки резко сократились.
Значит у ее граждан дела идут еще умнфые, просто они экономные, как кот Матроскин говорил.
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«Заметно снизилась средняя сумма, которую россияне рассчитывают потратить на презенты. Если три года назад в среднем бюджет на подарки составлял 6 550 рублей, то в этом году – уже только 5,5 тысячи рублей», – приводит РИА «Новости» выдержку из исследования холдинга.
Также стало известно, что за три года число россиян, готовых потрать на подарки более пяти тысяч рублей, снизилось с 39 до 25%.
lager23 25 декабря 2018 | 19:20
Либо быковать и мультики смотреть по цене Мерседеса, либо жить, как человек, занимаясь первостепенным для человека!
jetsam 25 декабря 2018 | 19:40
как мелко.
всего 5-6 российских полковников + 8-10 депутатов и все,
что немцы на рождество потратили - эти скоммуниздят
за пару секунд. и еще пару ярдов уведут бывшие спортсменки\комсомолки.