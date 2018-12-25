В этом году граждане ФРГ потратили на рождественские подарки рекордную сумму – более 18 миллиардов евро

Так же высока была готовность сделать пожертвование в благих целях.

Главный праздничный день католическо-протестантского Рождества в ФРГ – 24 декабря. С 12 часов дня здесь начинаются церковные службы, которые завершаются торжественным богослужением в полночь. На Рождество церкви в ФРГ посещает рекордное количество верующих.Именно 24-го декабря, а не на Новый год немцы по традиции собираются семьями. В этот день дети приезжают к родителям для праздничного обеда и раздачи подарков. Рождество считается в ФРГ также и «праздником потребления». Оптовая торговая сеть начинает продажу рождественских сладостей уже в сентябре. В декабре промтоварные магазины в порядке исключения открыты по воскресеньям. Пик оборота приходится на дни накануне Рождества. В 2018 году каждый немец потратил на подарки около 500 евро. Однако Рождество – это и праздник милосердия. Обычно в Германии в это время проводятся акции пожертвований.

Различные религиозные организации и добровольные общества помощи детям, нуждающимся и больным в разных регионах мира собирают в декабре десятизначные суммы. Охотно жертвуют немцы и на устранения последствий природных катастроф. Политики и знаменитости перед Рождеством по традиции посещают заведения помощи бездомным или устраивают для них праздничные столы. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в среду посетил со своей женой столовую для бедных в берлинской церкви Святого Креста. Политик лично постоял на обеденной раздаче и побеседовал с бездомными.

В рождественском обращении к гражданам ФРГ глава государства призвал не забывать о дискуссионной культуре, которая была и остается основой демократического общества. Во второй день Рождества, 25 декабря, немцы по традиции отдыхают. На обед принято подавать жареного гуся, который готовится по обычаям каждой из 16 федеральных земель.