Z Архив новостей новости
5 5 6 291
19:04, 25 декабря 2018

В этом году граждане ФРГ потратили на рождественские подарки рекордную сумму – более 18 миллиардов евро

Так же высока была готовность сделать пожертвование в благих целях.

Главный праздничный день католическо-протестантского Рождества в ФРГ – 24 декабря. С 12 часов дня здесь начинаются церковные службы, которые завершаются торжественным богослужением в полночь. На Рождество церкви в ФРГ посещает рекордное количество верующих.Именно 24-го декабря, а не на Новый год немцы по традиции собираются семьями. В этот день дети приезжают к родителям для праздничного обеда и раздачи подарков. Рождество считается в ФРГ также и «праздником потребления». Оптовая торговая сеть начинает продажу рождественских сладостей уже в сентябре. В декабре промтоварные магазины в порядке исключения открыты по воскресеньям. Пик оборота приходится на дни накануне Рождества. В 2018 году каждый немец потратил на подарки около 500 евро. Однако Рождество – это и праздник милосердия. Обычно в Германии в это время проводятся акции пожертвований.

Различные религиозные организации и добровольные общества помощи детям, нуждающимся и больным в разных регионах мира собирают в декабре десятизначные суммы. Охотно жертвуют немцы и на устранения последствий природных катастроф. Политики и знаменитости перед Рождеством по традиции посещают заведения помощи бездомным или устраивают для них праздничные столы. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в среду посетил со своей женой столовую для бедных в берлинской церкви Святого Креста. Политик лично постоял на обеденной раздаче и побеседовал с бездомными.

В рождественском обращении к гражданам ФРГ глава государства призвал не забывать о дискуссионной культуре, которая была и остается основой демократического общества. Во второй день Рождества, 25 декабря, немцы по традиции отдыхают. На обед принято подавать жареного гуся, который готовится по обычаям каждой из 16 федеральных земель.

Комментарии

5

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

imellendorf 25 декабря 2018 | 19:10

Хех. На всяких дурацких традициях, зарабатываются огромные деньги. А лучший праздник не тот , что наступает по календарю , а тот , который устраиваешь себе сам.

osj99 25 декабря 2018 | 19:32

imellendorf: что, извините, дурацкого в традиции отмечать рождество или новый год? Ваша фраза выдаёт ваше чувство огромного превосходства перед массой дураков. Очевидно, вам известен какой-то иной, совершенно неземной способ потребления, недоступный простым смертным.

- Главная мысль, которую человек пытается донести до других, заключается в том, что он имеет доступ к гораздо более престижному потреблению, чем про него могли подумать. Одновременно с этим он старается объяснить окружающим, что их тип потребления гораздо менее престижен, чем они имели наивность думать. Этому подчинены все социальные маневры. Больше того, только эти вопросы вызывают у людей стойкие эмоции.
―Вообще-то мне в жизни попадались и другие люди, - сказал я с легкой иронией.
Иегова кротко посмотрел на меня.
―Рама, - сказал он, - вот прямо сейчас ты пытаешься донести до меня мысль о том, что ты имеешь доступ к более престижному потреблению, чем я, а мой тип потребления, как сейчас говорят, сосет и причмокивает.
(с) В. Пелевин

aspid55 25 декабря 2018 | 19:10

Значит есть что тратить, хорошо идут дела у жителей Германии.
А в России траты на новогодние подарки резко сократились.

Значит у ее граждан дела идут еще умнфые, просто они экономные, как кот Матроскин говорил.

--
«Заметно снизилась средняя сумма, которую россияне рассчитывают потратить на презенты. Если три года назад в среднем бюджет на подарки составлял 6 550 рублей, то в этом году – уже только 5,5 тысячи рублей», – приводит РИА «Новости» выдержку из исследования холдинга.

Также стало известно, что за три года число россиян, готовых потрать на подарки более пяти тысяч рублей, снизилось с 39 до 25%.

lager23 25 декабря 2018 | 19:20

Либо быковать и мультики смотреть по цене Мерседеса, либо жить, как человек, занимаясь первостепенным для человека!

jetsam 25 декабря 2018 | 19:40

как мелко.
всего 5-6 российских полковников + 8-10 депутатов и все,
что немцы на рождество потратили - эти скоммуниздят
за пару секунд. и еще пару ярдов уведут бывшие спортсменки\комсомолки.

Самое обсуждаемое

Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Приходится школьнику учиться жить не скажу применительно к подлости, но, по крайней мере, применительно к внешним условиям бытия, которые далеко не всегда соответствуют нашим представлениям. Ну ничего не поделаешь…

5 516 6 30727 20.12
#слушать 02:39:13 8читать ;смотреть $скачать 36.4 МБ
Kлитература, культура, общество, видео, передачи
Блоги

Михаил Ошеров блогер, публицист, политический эксперт (Израиль)

Судороги израильской военной доктрины Вкратце можно сформулировать основной тезис израильской военной доктрины – постоянная агрессия против соседей. Или, говоря другими словами, война без потерь на чужой территории…

5 204 6 12774 23.12
Kизраиль, войны, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередной позор Европы Западная партийная дисциплина становится самостоятельной угрозой миру, и уничтожение важнейшего договора по контролю над вооружениями будет на совести не только Вашингтона, но и его союзников – это теперь должны знать все европейцы…

5 110 6 9360 23.12
Kевропа, сша, рф, политика, мнения
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

А будет ли Россия вмешиваться в израильские выборы? Кремль хочет от Израиля максимальной лояльности. Израиль – чуть ли не последняя в Западном мире страна, которая все еще не присоединилась ни к каким антироссийским санкциям…

5 147 6 15423 08:29
Kизраиль, выборы, политика, рф, мнения
Блоги

Алексей Наседкин врач, блогер

Москвичи горячо поздравили Сталина с днём рождения Ровно 139 лет назад, 21 декабря 1879 года, на свет появился Сталин. Сегодня, судя по опросам, большинство россиян ставит его на первое место в рейтинге выдающихся исторических личностей…

5 341 6 36130 21.12
Kпраздники, общество, сталин, день рождения, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Лев Троцкий. Первая холодная война Лев Троцкий. Первая холодная война В ситуации новой холодной войны, острейшего противостояния с Западом, возникает вопрос: это все было предопределено?

5 64 6 6774 24.12
8читать ;смотреть
Kполитика, история, образование, мнения
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер (по скайпу)

Порошенко нужны такие ситуации. И поэтому я и заявлял впоследствии, что я уверен, что он будет делать еще некоторые телодвижения, подставляя, конечно, не своих детей, а чьих-то детей…

5 108 6 11803 21.12
#слушать 41:37 8читать ;смотреть $скачать 9.5 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи, сетевизор
Новости

Акции крупнейших российских компаний падают на 3-5% Мировые цены на нефть накануне снизились более чем на 6%...

5 48 6 5330
Голосование
Что для вас интереснее на пресс-конференции Путина?
5 58 6 6817 20.12
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

+ Кто же эти умники? Кто же эти умники? Все эти — Клинские, Жигулевские и другие пивные бренды давно принадлежат иностранным хозяевам, и вся эта реклама работает даже не на Россию, и все денежки будут уходить за рубеж…

5 77 6 9335 20.12
8читать ;смотреть
Kзаконы, реклама, алкоголь, госдума, видео, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Российская сторона предупреждала Грубое вмешательство британского правительство в деятельность российских СМИ не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа…

5 200 6 25384 21.12
Kсми, политика, великобритания, рф, мнения
Блоги

МИД РФ: Киев не скрывает своих агрессивных намерений Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям…

5 203 6 25648 24.12
Kукраина, рф, политика, мид, события
Блоги

Календарь Минобороны на 2019 год Он опубликован на официальном сайте ведомства…

5 58 6 7878 14:08
Kфото, армия, общество, юмор, события
Блоги

Илья Варламов блогер

Вперёд, в прошлое! Народ не верит в путинскую стабильность и хочет назад, к Брежневу. Как бы ни старались федеральные телеканалы, россиянин всегда голосует рублём…

5 634 6 91140 19.12
Kобщество, история, опросы, политика, мнения
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Оболганная война, еще раз к 100-летию окончания Первой мировой Память о войне у нас либо стерта, либо сфальсифицирована. Захоронения русских воинов, погибших в 1914-18 годах были в СССР уничтожены…

5 148 6 21440 22.12
Kобщество, история, наука, война, мнения
Блоги

+ Голодающие сотрудники московского хлебозавода «Черкизово» записали обращение к Путину Голодающие сотрудники московского хлебозавода «Черкизово» записали обращение к Путину Они просят президента разрешить ситуацию с полугодовой задержкой зарплат…

5 54 6 7941 19.12
8читать ;смотреть
Kмосква, общество, зарплаты, события

Популярное за неделю

Новости

Глава «Роснефти» Игорь Сечин перед Новым годом разослал некоторым федеральным чиновникам корзинки с колбасой Об этом сообщает издание «Белл» со ссылкой на помощника одного из федеральных министров…

5 47 6 20356
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Редко бывает такое, что удается изобрести лекарство, которое гораздо опасней и смертоносней, чем сама болезнь, но в России это умеют…

5 95 6 155901 19.12
#слушать 49:44 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование

Персона года на альтернативных ТВ и YouTube-каналах. Версия программы «Человек из Телевизора»

5 52 6 28033 22.12
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Итоги года: Путин и пустота Самое главное, что подтвердила пресс-конференция Путина, — пустота на месте национальной стратегии развития, отсутствие видения будущего…

5 307 6 450296 23.12
Kпутин, рф, мнения
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Главная проблема заключается в том, что если вы воруете деньги, и если денег у населения нету, то у вас ничего не может быть нормального, начиная с обычного производства и кончая медициной…

5 184 6 127459 22.12
#слушать 47:55 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7510440
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3826268

Сегодня в эфире