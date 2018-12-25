Мосгорсуд впервые после разъяснений Верховного суда по делам за экстремизм отменил приговор по этой статье
Дело студента, осуждённого за шутливую картинку, на которой националист нападает на Александра Пушкина, направлено на пересмотр.
Студент из Зеленограда Евгений Корт получил пару лет назад год колонии-поселения, позже её Мосгорсуд заменил штрафом в 200 тысяч рублей. Приговор суд вынес из-за мема с националистом Марцинкевичем по прозвищу Тесак и человеком в костюме Пушкина. Нападение праворадикала на якобы поэта эксперты приглашённые следствием сочли унижением нерусских. Следствие именно на это упирало в суде. Обвиняемый заявлял следствию и суду, что не публиковал картинку, а случайно сохранил ее в своем альбоме в соцсети ВКонтакте.
Адвокат Сергей Бадамшин в сентябре обратился в Верховный суд и призвал пересмотреть ряд дел обвиняемых в экстремизме. Высшая инстанция разъяснила, что нельзя обвинительный приговор строить на предположениях. аИ не нашла в решении по делу Корта подтверждений умышленного унижения достоинства группы лиц по национальному признаку. Президиум Мосгорсуда согласился с доводами и приговор отменил. Дело рассмотрят повторно.
Госдума и Совет Федерации недавно смягчили по требованию Путина по статье об экстремизме. Первое нарушение будет при
Комментарии3
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tetriz 25 декабря 2018 | 19:12
https://echo.msk.ru/news/2340439-echo.html Первое нарушение будет при
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-Кукшка, сколько мне лет осталось?
- Ку.
-А почему так ма.....
sborisych 25 декабря 2018 | 19:29
Нападение праворадикала на якобы поэта эксперты приглашённые следствием сочли унижением нерусских.
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Господи, да что же в головах (жопах) этих так называемых "ИксперДов"(долбо...ов) бурлит?...
old44 25 декабря 2018 | 19:35
жаль , что мы так и не узнали, что будет при ...