Пленум Верховного суда разъяснил правила использования «шпионских устройств»
Пленум Верховного суда разъяснил правила использования так называемых шпионских устройств или технических спецсредств для негласного получения информации. Согласно документу, граждане могут покупать и использовать такую технику для личной безопасности или для наблюдения за домашними животными. В этих случаях их действия не попадают под уголовную статью. Нельзя также преследовать человека, если он купил оборудование в интернете и не догадывался о его истинном предназначении.
Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков считает, что это постановление поможет уменьшить количество необоснованно возбужденных уголовных дел.
Комментарии3
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lager23 25 декабря 2018 | 19:08
Паранойя Путлера и его паствы неизлечима!
y_y_y 25 декабря 2018 | 19:30
lager23:
//Паранойя ...//
В смысле? Ведь ВС фактически разрешил использовать шпионскую аппаратуру для личной безопасности и контроля домашних животных. Наоборот же.
Хотя интересно, поиск любовницы (любовника) попадает под личную безопасность?
sparky 25 декабря 2018 | 19:46
Сначала кнопкодавы голосуют за идиотский закон, президент бездумно (или наоборот) подписывает его, а потом ВС или его президиум начинает разъяснять этот идиотизм.