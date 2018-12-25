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19:00, 25 декабря 2018

Пленум Верховного суда разъяснил правила использования «шпионских устройств»

Пленум Верховного суда разъяснил правила использования так называемых шпионских устройств или технических спецсредств для негласного получения информации. Согласно документу, граждане могут покупать и использовать такую технику для личной безопасности или для наблюдения за домашними животными. В этих случаях их действия не попадают под уголовную статью. Нельзя также преследовать человека, если он купил оборудование в интернете и не догадывался о его истинном предназначении.

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков считает, что это постановление поможет уменьшить количество необоснованно возбужденных уголовных дел.

Комментарии

3

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lager23 25 декабря 2018 | 19:08

Паранойя Путлера и его паствы неизлечима!

y_y_y 25 декабря 2018 | 19:30

lager23:
//Паранойя ...//
В смысле? Ведь ВС фактически разрешил использовать шпионскую аппаратуру для личной безопасности и контроля домашних животных. Наоборот же.

Хотя интересно, поиск любовницы (любовника) попадает под личную безопасность?

sparky 25 декабря 2018 | 19:46

Сначала кнопкодавы голосуют за идиотский закон, президент бездумно (или наоборот) подписывает его, а потом ВС или его президиум начинает разъяснять этот идиотизм.

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