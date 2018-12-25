Парковка в Москве будет бесплатной в новогодние праздники с 31-го декабря по 8 января
Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов. 30-го декабря будут действовать обычные правила оплаты стоянки.
Напомню, с 15-го декабря введены новые тарифы для платных парковок. В центре плата выросла с 200 до 380-ти рублей в час. Также на некоторых улицах отменена бесплатная парковка по воскресеньям.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
satttana_perrrrkele 25 декабря 2018 | 18:41
Вот спасИБО, благодетели!
Теперь я точно знаю: нафига мой дед воевал под Москвой!
А с 8-го, значит опять, платим ротенбергам и лексутовым (а то придется платить НАТО?)