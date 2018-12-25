Парковка в Москве будет бесплатной в новогодние праздники с 31-го декабря по 8 января

Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов. 30-го декабря будут действовать обычные правила оплаты стоянки.

Напомню, с 15-го декабря введены новые тарифы для платных парковок. В центре плата выросла с 200 до 380-ти рублей в час. Также на некоторых улицах отменена бесплатная парковка по воскресеньям.