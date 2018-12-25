Продукты в России дорожают в три раза быстрее, чем в Европе
Это следует из опубликованных данных Росстата. С января по ноябрь продукты в России выросли в цене более чем на 3%, а в среднем по ЕС – на 1%. Только в ноябре в нашей стране продукты подорожали больше чем на 1%, а в Европе подешевели на 0,1%. В российских магазинах значительно выросли цены на мясо и мясные продукты, а также на сахар, мед, шоколад и конфеты.
Комментарии55
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kottigr1 25 декабря 2018 | 18:33
Это потому что благосостояние россиян при Путине выросло настолько, что просто производство продуктов за ними не поспевает.. Так ведь, путинские прокладки ?
kindman_a 25 декабря 2018 | 18:36
Ничё, зато зарплаты растут в три раза медленнее.
kottigr1 25 декабря 2018 | 18:38
kindman_a: "Только в ноябре в нашей стране продукты подорожали больше чем на 1%, а в Европе подешевели на 0,1%.".. В три - это мало, не придуманы ещё те вершины, которые не смог бы покорить гений российской современности - В.В.Путин.. !
pattrick1 25 декабря 2018 | 18:43
С января по ноябрь продукты в России выросли в цене более чем на 3%, а в среднем по ЕС – на 1%...
За год продукты подорожали на 3%, чего-то я этого не заметил, наоборот всё дешевело, особенно фрукты, овощи и мясо.
danko1 25 декабря 2018 | 18:48
Врут, в 10 раз и более быстрее.
Голень индейки подорожала за 2 месяца со 120 до 240 руб., копыта свиные и говяжьи для холодца с 80 до 150 руб.
Все дорожает, на 10% и более, а к Новому году рекордными темпами.
pattrick1 25 декабря 2018 | 18:51
danko1:
Попробуй хрен и анус индейки, они почти не подорожали.
aspid55 25 декабря 2018 | 19:02
pattrick1: А ты уже попбровал и хрен и анус своего начальника? даже у его зама попробовал, говоришьб?
Ну ты молодец, а теперь требуй у них премию. Они хорошие премии получили.
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ТОП-менеджеры "Сбербанка", "Газпрома" и "Роснефти" выписали себе премий на сумму 11 млрд и 152 млн рублей на 36 человек. Данная цифра равна сумме пенсий 2,638 млн военных пенсионеров.
Сумма премий по компаниям:
"Роснефть" — 2 млрд 776 млн рублей на 11 человек;
"Газпром" — 3 млрд 268 млн рублей на 16 человек;
"Сбербанк" — 5 млрд 108 млн рублей на 9 человек.
Мы не будем обсуждать профессиональные качества данных руководителей и их невероятные достижения в развитии упомянутых компаний. Но разве справедливо, что эти люди получают в тысячи раз больше других, при том, что "Газпром" сейчас имеет самый большой долг в истории предприятия?
Для сравнения объем доходов регионов России: Карачаево-Черкесская Республика - 9,4 млрд рублей, Еврейский автономный округ - 7,9 млрд рублей, республика Тыва - 7,2 млрд рублей, Калмыкия - 7,1 млрд рублей, Алтай - 6,1 млрд рублей и Ингушетия - 5,6 млрд рублей
danko1 25 декабря 2018 | 19:06
aspid55: Я не очень слежу за ценами, помню то, что часто покупаю.
Так вот хлеб, когда Путин пришел к власти стоил 3 руб., сейчас в Москве уже выше 30.
А зарплаты и пенсии при этом выросли не в 10 раз.
kremlefurer 25 декабря 2018 | 19:11
pattrick1: Так вы все анусы сожрали и добавки у пригожина клянчите.
danko1 25 декабря 2018 | 19:37
kremlefurer: Тут на Дожде показали прейскурант цен в магазине Метро за 2009 г. и сегодняшний.
Информация не для слабонервных.
pro_hanov 25 декабря 2018 | 18:58
danko1: Кроме подорожания продуктов в России значительно ухудшилось их качество. Раньше конкуренция поддерживала уровень качества, а сейчас "сосиськи сраные" (с) Л.И. Брежнев
danko1 25 декабря 2018 | 19:01
pro_hanov: Даже сырокопченные колбасы и буженину перестала покупать, потому что качество жуткое, не говоря уж об обычной колбасе и сосисках.
pattrick1 25 декабря 2018 | 19:11
danko1:
Хочешь экологические сосиски?
kottigr1 25 декабря 2018 | 19:06
danko1: Так ведь Путин обещал привести всех россиян в Рай.. А туда со своими продуктами нельзя.
tvitov66 25 декабря 2018 | 19:09
в три раза быстрее, чем в Европе ... может это и есть рывок? Или прорыв?
seryj_wolk 25 декабря 2018 | 19:26
danko1: Для реального сравнения купил вчера водку Ельцин пятикратной дистилляции за 3,88€ ( По сегодняшнему курсу ок. 303 деревянных).
hohlomor_ce_garno 25 декабря 2018 | 18:48
pattrick1: Ну это же Эхо ,им то списдеть как дышать ! )))))
По данным публикаций Евростата, национальных статслужб и др., в последние полгода в Евросоюзе заметнее всего подорожали фрукты, рыба и морепродукты. Также выросли цены на сахар, джем, мёд, шоколад, конфеты, овощи, масла и жиры. Больше всего потребительские цены на фрукты увеличились на Кипре (на 41,9%), в Болгарии, Венгрии, Португалии и Словакии (на 20-23%). Рост цен на рыбу и морепродукты был наиболее заметным в Финляндии (11,2%), Бельгии, Эстонии и Чехии (7-9%). В то же время за эти полгода в большинстве государств Европейского союза стали дешевле молочные изделия, сыры и яйца, во многих странах подешевели мясо и мясопродукты.
kottigr1 25 декабря 2018 | 19:03
hohlomor_ce_garno: Будет мясо и сметана, колбаса сортов любых, если всюду сеять станут - скул движенья, ботоксных !
djuga 25 декабря 2018 | 19:09
hohlomor_ce_garno: Ну это же Эхо ,им то списдеть как дышать !
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Сами-то читали, что выложили, хохотунчик?
Выросла цена на пяток товаров - фрукты, рыбу, конфеты. Зато, цитирую: "в большинстве государств Европейского союза стали дешевле молочные изделия, сыры и яйца, во многих странах подешевели мясо и мясопродукты".
ensebeo 25 декабря 2018 | 18:49
pattrick1: а ты в Англии живешь, где все ваши?
aspid55 25 декабря 2018 | 18:55
pattrick1: так ты уже давно только дерьмом и питаешься,
А дерьмо не дорожает.
Вот и нефть дешевеет.
На торгах в Москве цена нефти упала ниже $45
Пока западные биржи закрыты на Рождество, в Москве нефтяные цены потеряли более 10%.
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Только почему-то бензин дорожает.
vsevolodsamara 25 декабря 2018 | 18:55
pattrick1:вас тролей уже в кремлевском буфете отоваривают чтоль?
vilingrad 25 декабря 2018 | 19:25
pattrick1: чего-то я этого не заметил»
И неудивительно для дворового беспородного кабыздоха, которого кормят всяким говном:)
ura_123 25 декабря 2018 | 19:27
pattrick1: Ты живёшь в ЕС???
hohlomor_ce_garno 25 декабря 2018 | 18:41
kottigr1: Не надо делать из еды культа !
Кто ест мало, живёт долго, ибо ножом и вилкой роем мы могилу себе !)))))
lager23 25 декабря 2018 | 18:49
hohlomor_ce_garno: пальмовое масло и дешёвые ингредиенты в пищевой промышленности — вот инструмент «копания могил» при лукавом путинизме!
poluputing 25 декабря 2018 | 18:50
hohlomor_ce_garno:верно, товарисч, главный же сказал, что вы не хотите как в Париже. Значит надо меньше кушать. На голодный желудок и в мороз по Майдану не поскачешь. Голодного кацапа и кастрюля к земле придавит.
snikkersnepper 25 декабря 2018 | 19:03
hohlomor_ce_garno:
Эти люди и так в могиле. Человек без мозга нежизнеспособен, а поскольку они все определенно без мозга, они все уже мертвы.
Росстат дает статистику по инфляции и по подорожанию продуктов много лет подряд. Все это находится и сравнивается в два щелчка. Точно так же доступна и статистика по другим странам. Все тенденции - как на ладони. И 2500% в 1992 году, и 13% в 2015. То есть подорожание продуктов в России много лет (и зачастую весьма сильно) опережает подорожание в ЕС (притом, что и там не все так гладко). И с Путиным и без Путина. И вот когда это опережение впервые за много лет сведено к минимальным 3% против 1% (хотя в 2017 было еще лучше), эхонько вытаскивает с очередной помойки (ведь сам сайт Росстата они смотреть не будут) очередной тупой заголовок и скармливает его благодарной (то есть мертвой) аудиториии.
poluputing 25 декабря 2018 | 19:23
snikkersnepper:мозговитый, чему дорожать, россиянские продукты - дерьмо. Конкуренции нет, потому и дерьмо. Иную молочку и колбасу кошки жрать отказываются. По официальным данным 63% смертности - результат некачественного питания
vilingrad 25 декабря 2018 | 19:28
snikkersnepper: hohlomor_ce_garno: Точно, балбес! А сливочное масло вообще вредно!
vezdehod1 25 декабря 2018 | 18:52
Так в Европе импортозамещения нет и они жрут меньше россиян.
kompricikos 25 декабря 2018 | 19:08
kottigr1: продукты в Европе особенно подешевели к праздникам мясо, все мясные изделия , яйца , сыры, шоколад, фрукты, везде снижения от 20до 40% пример-апельсины где-то 45 евро центов за 1кг
vladimir1967 25 декабря 2018 | 19:20
kompricikos: А у нас апельсины "по акции"- 79.9, р -евро с лишним
ts 25 декабря 2018 | 19:28
kottigr1: Президент обещал прорывы по всем направлениям. Вот цены и рвут...
aleksandr39 25 декабря 2018 | 18:35
Все логично ,продукты везут из Европы а в России их или переупаковывают или тупо подымают продажную цену в ТРИ раза .
nitsahon 25 декабря 2018 | 18:37
не удивлюсь, если в следующем году Россия обгонит большинство европ.стран по росту цен на продукты даже более чем в 3 раза...(имеем 20%НДС + рост акцизов + ослабление рубля + некторый сохраняющийся идиотизм властей)….
tv_victim 25 декабря 2018 | 18:40
Так Простат уже вроде как запрещенная организация, не?
zhrv 25 декабря 2018 | 18:42
Такого "российского производителя" вы хотели?
chubazzl 25 декабря 2018 | 18:47
zhrv: А при чём тут производитель?
kp6ic 25 декабря 2018 | 18:42
зато белорусам помогаем. братья все-таки. и прочим режимам по списку.
monik_7 25 декабря 2018 | 18:44
А терпилам - терпилово
lager23 25 декабря 2018 | 18:45
Зато Володя живёт при коммунизме, хоть и должен жить на з/п, как Меркель...в этом и состоит парадокс путинизма!
zukero_ 25 декабря 2018 | 18:47
"Санкции нам только на пользу" (с)
vla7815 25 декабря 2018 | 18:47
Как удачно путин со своими сообщниками против России и её населения ведут подрывную деятельность. Уже не с каждым годом, а с каждым днем в России всё хуже и хуже. Только путину и его подельникам-сообщникам лучше.
cromwel 25 декабря 2018 | 18:55
Это мы так под руководством нацлидера в три раза быстрее всех спешим в светлое будущее
ulagai 25 декабря 2018 | 19:07
Цены на продукты-космос!И будут ещё выше.А что вы хотели,20 лет "вставания с колен".
patrjkk_1 25 декабря 2018 | 19:15
пусть Х** сос*т
greeg1 25 декабря 2018 | 19:16
Теперь понятно почему путин ни разу не огласил свою предвыборную программу в марте 18-го. Он просто боялся не выполнить свои обещания перед народом. Зря боялся. 50% задуманного выполнено легко и непринужденно.
eduard53 25 декабря 2018 | 19:21
Ну хоть в чём-то Путистан шустрее Европы ...
marika919 25 декабря 2018 | 19:23
Ничего страшного, это такая многоходовочка. Вы просто не видите всей картины. Надо просто подождать и еще туже затянуть пояса.
alo0000 25 декабря 2018 | 19:57
marika919: И ни в коем случае не уходить с берега реки. Чтобы не пропустить, когда проплывет ...
alo0000 25 декабря 2018 | 19:24
Это плата за импортозамещения. А если учесть убытки росагробанка, покрытые из нашего кармана, картина будет совсем страшная.
sborisych 25 декабря 2018 | 19:43
alo0000:
Это плата за импортозамещения.
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Нет, и это- и всё проТче- это плата за поддержку Путина...
sokol40 25 декабря 2018 | 19:27
Всё путём!
ЕС скоро развалится, а у нас "стабильность" суверенная...
sborisych 25 декабря 2018 | 19:39
А хер ли, Вовик поди помнит, любит, напевает, и воплощает в жиздь -"мы хотим всем рекордам наши славные дать имена"...