Продукты в России дорожают в три раза быстрее, чем в Европе

Это следует из опубликованных данных Росстата. С января по ноябрь продукты в России выросли в цене более чем на 3%, а в среднем по ЕС – на 1%. Только в ноябре в нашей стране продукты подорожали больше чем на 1%, а в Европе подешевели на 0,1%. В российских магазинах значительно выросли цены на мясо и мясные продукты, а также на сахар, мед, шоколад и конфеты.