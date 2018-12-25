Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении московского полицейского, который подорвался на боеприпасе в Подмосковье 15-го декабря. При обыске на его участке был найден целый арсенал, в том числе и оружие времен Великой отечественной войны. В сарае на дачном участке хранились немецкий пулемет, карабин «Маузер», автомат Калашникова, а также большое количество взрывчатых веществ. Следствие выясняет, где полицейский приобрел оружие, а также не продавал ли он его, — сообщает ТАСС.