Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении московского полицейского, который подорвался на боеприпасе
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении московского полицейского, который подорвался на боеприпасе в Подмосковье 15-го декабря. При обыске на его участке был найден целый арсенал, в том числе и оружие времен Великой отечественной войны. В сарае на дачном участке хранились немецкий пулемет, карабин «Маузер», автомат Калашникова, а также большое количество взрывчатых веществ. Следствие выясняет, где полицейский приобрел оружие, а также не продавал ли он его, — сообщает ТАСС.
Комментарии2
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cattt 25 декабря 2018 | 18:32
Усли не разорвался в клочья, то судить надо строго, негоже военному с взрывчаткой играть.
zhrv 25 декабря 2018 | 18:40
- "Следствие выясняет, где полицейский приобрел оружие, а также не продавал ли он его"
Как дети малые... К "отпуску" человек готовился видимо.