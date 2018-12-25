Басманный суд заочно арестовал бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна

Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, — сообщает «Интерфакс». Чуян объявлен в международный розыск. Где он сейчас находится неизвестно. В июле этого года чиновник покинул пост по собственному желанию. Чуян был главой Росалкогольрегулирования с момента создания этой службы в 2008-м году.