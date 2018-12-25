Актер Кевин Спейси обратился к публике впервые после обвинений в сексуальных домогательствах

В ролике под названием «Позвольте мне быть Фрэнком», размещенным на YouTube, он предстал в образе своего героя Фрэнка Андервуда из сериала «Карточный домик».

59-летний Кевин Спейси — актер и режиссер, обладатель двух премий «Оскар». В 2017 году вокруг него разгорелся скандал после того, как актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах. Впоследствии о домогательствах со стороны Спейси рассказали и участники съемок «Карточного домика». Из-за скандала актера уволили из проекта. С аналогичными обвинениями выступили еще около 30 человек.