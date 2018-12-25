С серьезными проблемами с законом могут столкнуться активные болельщики футбольного Клуба ЦСКА

Правоохранительные органы провели обыски у представителей фанатских объединений армейцев.

Минувшей ночью к фанатам ЦСКА пришли представители спецслужб и сотрудники Специального отряда быстрого реагирования. Как сообщает «Интерфакс», у болельщиков проводят массовые обыски, в ходе которых изымают фото, видео, записи и компьютеры.

Напомню, что осенью СМИ сообщали об обысках у фанатов другого столичного клуба – «Спартака». Что было связано с дракой, которая произошла 22 сентября между активными болельщиками «Спартака» и ЦСКА возле ресторана «Изба» в Москве. По итогам проверок тогда было задержано 18 человек.

Однако сегодняшние визиты правоохранителей к армейским фанатам, как выяснилось, с теми столкновениями не связаны.

Нынешние обыски вызваны массовой дракой, которую фанаты ЦСКА устроили 7 ноября на Воронцовом поле в Москве с болельщиками итальянского клуба Рома.

Уже известно, что в этой связи задержали лидера одной из фанатских группировок красно-синих Илью Златогорова.

Как утверждает мать Златогорова, ее сын проходит по делу в качестве свидетеля, так как не участвовал в драке и находился в тот момент дома. По ее словам, это подтвердили многочисленные очевидцы.