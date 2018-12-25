Российский биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры
В последний раз он выйдет на старт 29 декабря на рождественской гонке в немецком Гельзенкирхене. Шипулин – чемпион зимней олимпиады в Сочи и чемпион мира по биатлону 2017-го года. Биатлонист фигурировал в числе подозреваемых в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира по биатлону в Австрии год назад. Шипулин отрицает, что употреблял запрещенные препараты.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
alo0000 25 декабря 2018 | 19:26
Жертва политических игрищ и амбиций государственных дэатэлэй. Одна из многочисленных жертв.