Верховный суд разрешил использовать «шпионскую технику» для обеспечения личной безопасности и слежки за животными

Верховный суд России разрешил использовать так называемую «шпионскую технику» для обеспечения личной безопасности и слежки за домашними животными. В постановлении пленума Верховного суда отмечается, что смартфоны, диктофоны, видеорегистраторы и некоторые другие устройства могут быть признаны специальными техническими средствами только при условии, если им преднамеренно, путем технической доработки, приданы новые качества и свойства, позволяющие с их помощью негласно получать информацию. Также Верховный суд признал преступлением обнародование переписки или телефонных разговоров граждан, если это сделано по прямому умыслу.

Постановление пленума Верховного суда может привести к снижению необоснованно возбужденных уголовных дел за хранение и использование оборудования, которое может быть принято за шпионское, — сказал в эфире «Эха Москвы» руководитель правозащитной группы Агора Павел Чиков.

Он напомнил, что по статье о разглашении тайны переписки в год возбуждается несколько десятков дел.