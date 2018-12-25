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18:21, 25 декабря 2018

«Первый канал» задолжал «Останкино» миллиард рублей – часть денег телецентр собирается взыскать через суд

Компания и раньше задерживала выплаты, но это первые подобные иски к ней по меньшей мере за последние пять лет.

164 миллиона рублей – такова сумма требований по двум искам, которые телевизионный технический центр «Останкино» направил в Арбитражный суд Москвы. Причем этот долг только за июль, и взыскать его хотят, чтобы «обозначить ситуацию». Всего же «Первый канал» и его подрядчики с лета не выплатили телецентру более 1 миллиарда рублей за услуги телепроизводства, передачу сигнала, аренду помещений и оборудования, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на осведомленный источник. По данным издания, компания и раньше задерживала деньги, но к концу года всегда рассчитывалась. И несмотря на то, что «Первый канал» — «важнейший» и «любимый» клиент, как отметил представитель «Останкино», задолженность на этот раз «достигла критического значения», что ставит под угрозу работу телецентра. При этом, как пишет газета «Ведомости», обычно партнеры канала не спешат в суд, опасаясь лишиться такого крупного клиента. Поэтому несмотря на регулярные задержки выплат, за последние пять лет подобных исков к «Первому» никто не подавал.

По данным «Коммерсанта», «Первый канал» испытывает финансовые трудности уже четыре года. При этом за последний год госсубсидии сократились почти вдвое.

Комментарии

3

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eduard53 25 декабря 2018 | 18:24

А какая меж ними разница? По мне, так - одни и те же кремлядские пауки в банке.

jetsam 25 декабря 2018 | 18:44

eduard53: eduard53: разница колоссальная.
останкино это провода\оптика\транспорт\студии\технари\свет\антены\передатчики для потоков тв\радио\прочее для всех. это техника.

а первый\второй\...\рт это простиУтки, подсадные карлосы, соловьевы, киселевы, бошировы,
петровы, любовницы, сынки, тещи и прочее, прочее... это театр марионеток.

* этак и метро с автобусом можно притянуть к кремляди - на них тоже
много лугандонов ездят...

jetsam 25 декабря 2018 | 18:35

как же дорог, нынче, соловьиный помет с тухлым киселем...
ох, как дорог...

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