«Первый канал» задолжал «Останкино» миллиард рублей – часть денег телецентр собирается взыскать через суд

Компания и раньше задерживала выплаты, но это первые подобные иски к ней по меньшей мере за последние пять лет.

164 миллиона рублей – такова сумма требований по двум искам, которые телевизионный технический центр «Останкино» направил в Арбитражный суд Москвы. Причем этот долг только за июль, и взыскать его хотят, чтобы «обозначить ситуацию». Всего же «Первый канал» и его подрядчики с лета не выплатили телецентру более 1 миллиарда рублей за услуги телепроизводства, передачу сигнала, аренду помещений и оборудования, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на осведомленный источник. По данным издания, компания и раньше задерживала деньги, но к концу года всегда рассчитывалась. И несмотря на то, что «Первый канал» — «важнейший» и «любимый» клиент, как отметил представитель «Останкино», задолженность на этот раз «достигла критического значения», что ставит под угрозу работу телецентра. При этом, как пишет газета «Ведомости», обычно партнеры канала не спешат в суд, опасаясь лишиться такого крупного клиента. Поэтому несмотря на регулярные задержки выплат, за последние пять лет подобных исков к «Первому» никто не подавал.

По данным «Коммерсанта», «Первый канал» испытывает финансовые трудности уже четыре года. При этом за последний год госсубсидии сократились почти вдвое.