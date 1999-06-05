Мэр города Клинцы, чья дочь с детьми других чиновников за счёт фонда съездила в Турцию, оплатил расходы
Мэр города Клинцы Брянской области, чья дочь наряду с детьми других чиновников за счёт благотворительного фонда бесплатно съездила в Турцию, оплатил расходы на поездку. Скандал ранее привёл к увольнению заместителя мэра.
Далеко не все кто ездил в марте в Турцию в составе группы из города Клинцы дети чиновников и силовиков, утверждает местный мэр Олег Шкуратов. По его словам из полусотни таких примерно треть. В том числе его дочь. Шкуратов перевел фонду Андрея Карлова, который оплатил поездку, 450 тысяч рублей, сообщает ТАСС. По мнению мэра эта сумма может компенсировать визит в Турцию 15 детей чиновников. Несколько дней назад мэр утверждал: он не видит в поездке в турецкий Демре— побратим Клинцов — ничего предосудительного. Фонд имени российского дипломата убитого в Анкаре пару лет назад, помогает тяжелобольным детям и ребятишкам из бедных семей. Именно они должны были отправиться на отдых в Турцию, об этом сообщал портал Клинцы.инфо. Но их место заняли дети чиновников. Одноклассник дочери мэра признался Московскому комсомольцу: он не понимает, за какие заслуги в Турцию поехала дочь мэра. Он также сообщил, что в школе не говорили о том, что организатор поездки благотворительный фонд. Прокуратура ведёт проверку. Уже нашли ряд нарушений при отборе детей. Так чиновники не устанавливали критерий и порядок отбора несовершеннолетних для визита в Турцию. А координационный совет Клинцов, который решал, кто туда поедет, не имел на это полномочий, отмечает ТАСС, Возмутительной назвал ситуацию с поездкой детей чиновников губернатор Брянской области. Александр Богомаз пообещал, что всех виновных накажут. Заммэра Людмила Лубская,
которая курировала поездку, уволена.
Вдова посла России в Турции Марина Карлова назвала происходящее травлей детей и ее фонда и призвала правоохранительные органы разобраться в ситуации. Карлова утверждает, что поездку полностью оплатила принимающая сторона, а для участников делегации не было установлено никаких ограничений.
Комментарии14
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post_v 25 декабря 2018 | 18:21
но поездка "сирот" - это ведь далеко не все, чем известен Шкуратов
мэр Шкуратов заключил договор с директором ООО Клинцы-ТВ господином Шкуратовым (то есть сам с собой) на 799 000 рублей из местного бюджета "за освещение деятельности местного совета депутатов" в период, когда весь совет на два месяца уходит в отпуск...
эти деньги он тоже в бюджет города вернет?
shmuel63 25 декабря 2018 | 18:22
Для справки - годовой доход мэра г. Клинцы - почти миллион долларов, мэра Нью-Йорка Ди Блазио - 225 тысяч.
polsan 25 декабря 2018 | 18:30
shmuel63: Сравнили тоже, Клинцы и Нью-Йорк! ))
alex949 25 декабря 2018 | 18:31
shmuel63: есть подтвержденные сведения, что получил сто миллионов долларов!
shmuel63 25 декабря 2018 | 18:46
alex949: "Глава города Клинцы Брянской области Олег Шкуратов заработал в 2017 году более 66 млн рублей. Данные о доходах госслужащего опубликованы на сайте города."
nersesov 25 декабря 2018 | 18:40
shmuel63: Шмуля, ты нам скажи, сколько мэр Клинцов получил именно за работу мэром.
polsan 25 декабря 2018 | 18:51
nersesov: а он ещё и работает?! )))
shmuel63 25 декабря 2018 | 19:46
nersesov: Кунэм ку лявэт, Андраник-джан!
cromwel 25 декабря 2018 | 18:25
Какая мерзкая физиономия у этого мэра. Такой бедный городок и такой богатый мэр. И тоже, как и у Клишица, никто не спросит откуда такое богатство?
И почему мэры нищих городов всегда сказочно богаты?
bazilgu 25 декабря 2018 | 18:34
Ну и что тут такого? Обыкновенные путинские чинушки. Если их божок обкрадывает нынешних и будущих пенсионеров, почему им нельзя обокрасть больных детей?
piluljka 25 декабря 2018 | 19:15
если у нас мэр микрогородка имеет заработок 66 млн.в год ,надо увеличить пенсионный возраст выхода на пенсию до 80 лет.Пусть себе Шкуратовы гуляют.
t_philippova 25 декабря 2018 | 19:24
Бесстыжие !
alo0000 25 декабря 2018 | 19:29
Если оплачивали турки, то фонд - иностранный агент. Правоохранители, алло!
stoik68 25 декабря 2018 | 20:27
Совок совком....