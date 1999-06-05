Мэр города Клинцы, чья дочь с детьми других чиновников за счёт фонда съездила в Турцию, оплатил расходы

Мэр города Клинцы Брянской области, чья дочь наряду с детьми других чиновников за счёт благотворительного фонда бесплатно съездила в Турцию, оплатил расходы на поездку. Скандал ранее привёл к увольнению заместителя мэра.

Далеко не все кто ездил в марте в Турцию в составе группы из города Клинцы дети чиновников и силовиков, утверждает местный мэр Олег Шкуратов. По его словам из полусотни таких примерно треть. В том числе его дочь. Шкуратов перевел фонду Андрея Карлова, который оплатил поездку, 450 тысяч рублей, сообщает ТАСС. По мнению мэра эта сумма может компенсировать визит в Турцию 15 детей чиновников. Несколько дней назад мэр утверждал: он не видит в поездке в турецкий Демре— побратим Клинцов — ничего предосудительного. Фонд имени российского дипломата убитого в Анкаре пару лет назад, помогает тяжелобольным детям и ребятишкам из бедных семей. Именно они должны были отправиться на отдых в Турцию, об этом сообщал портал Клинцы.инфо. Но их место заняли дети чиновников. Одноклассник дочери мэра признался Московскому комсомольцу: он не понимает, за какие заслуги в Турцию поехала дочь мэра. Он также сообщил, что в школе не говорили о том, что организатор поездки благотворительный фонд. Прокуратура ведёт проверку. Уже нашли ряд нарушений при отборе детей. Так чиновники не устанавливали критерий и порядок отбора несовершеннолетних для визита в Турцию. А координационный совет Клинцов, который решал, кто туда поедет, не имел на это полномочий, отмечает ТАСС, Возмутительной назвал ситуацию с поездкой детей чиновников губернатор Брянской области. Александр Богомаз пообещал, что всех виновных накажут. Заммэра Людмила Лубская,

которая курировала поездку, уволена.

Вдова посла России в Турции Марина Карлова назвала происходящее травлей детей и ее фонда и призвала правоохранительные органы разобраться в ситуации. Карлова утверждает, что поездку полностью оплатила принимающая сторона, а для участников делегации не было установлено никаких ограничений.