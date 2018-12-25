Фонд борьбы с коррупцией утверждает, что обнаружил несоответствия в налоговой декларации сенатора Андрея Клишаса

В частности, речь идет об участке земли в подмосковном поселке Горки-2, — рассказал на своем YouTube-канале политик Алексей Навальный.

По данным Фонда борьбы с коррупцией, Клишасу также принадлежит дом и земельный участок площадью более гектара на Пестовском водохранилище, а также дом и участок площадью 7 с половиной гектаров в Истринском районе Подмосковья. Кроме незадекларированной недвижимости у сенатора обнаружили часы за 163 миллиона рублей. Клишас возглавляет комитет Совета Федерации по конституционному законодательству. Он соавтор ряда законодательных инициатив. В частности, Клишас предложить наказывать россиян за публикации в интернете, оскорбляющие власть. Кроме того, он внес в Госдуму законопроект об автономной работе российского сегмента интернета. Сам Клишас подтвердил, что у него есть многое из того, о чем пишет Навальный, и даже больше. Сенатор – ценитель хронографов и у него в коллекции 32 турбийона, все они хранятся в специальном сейфе в Совете Федерации. Клишас также заявил РБК, что все заработано законно и налоги оплачены.