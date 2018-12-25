Фонд борьбы с коррупцией утверждает, что обнаружил несоответствия в налоговой декларации сенатора Андрея Клишаса
В частности, речь идет об участке земли в подмосковном поселке Горки-2, — рассказал на своем YouTube-канале политик Алексей Навальный.
По данным Фонда борьбы с коррупцией, Клишасу также принадлежит дом и земельный участок площадью более гектара на Пестовском водохранилище, а также дом и участок площадью 7 с половиной гектаров в Истринском районе Подмосковья. Кроме незадекларированной недвижимости у сенатора обнаружили часы за 163 миллиона рублей. Клишас возглавляет комитет Совета Федерации по конституционному законодательству. Он соавтор ряда законодательных инициатив. В частности, Клишас предложить наказывать россиян за публикации в интернете, оскорбляющие власть. Кроме того, он внес в Госдуму законопроект об автономной работе российского сегмента интернета. Сам Клишас подтвердил, что у него есть многое из того, о чем пишет Навальный, и даже больше. Сенатор – ценитель хронографов и у него в коллекции 32 турбийона, все они хранятся в специальном сейфе в Совете Федерации. Клишас также заявил РБК, что все заработано законно и налоги оплачены.
Комментарии5
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tv_victim 25 декабря 2018 | 18:19
А кто сомневался? Всего-то не упомнишь....
tvitov66 25 декабря 2018 | 18:27
Алексей, хватит трясти государственность сверхдержавы!
klegg 25 декабря 2018 | 18:38
к ответу иуду
polsan 25 декабря 2018 | 18:39
У таких как Клишас жизнь удалась, а у 20 -и миллионов нищих россиян нет, вот такая простая арифметика.
choke108 25 декабря 2018 | 18:41
Все это нажито непосильным трудом сенатора...