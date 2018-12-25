Россия расширила список украинских граждан и юридических лиц, в отношении которых вводятся санкции
Такое постановление подписал премьер Медведев. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России, — написал Медведев в Твиттере. В предыдущий раз «черный» список расширялся в середине сентября. В нем более 200 граждан Украины и почти 70 юридических лиц.
Комментарии4
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kottigr1 25 декабря 2018 | 18:21
Путин снова россиянам какую нибудь еду запретил ? По-другому ведь он санкции объявлять не умеет...
cattt 25 декабря 2018 | 18:25
kottigr1: Рашенские санкции всегда выходят боком для населения,
victor_xy 25 декабря 2018 | 18:29
Скучно г-да... - опять одно и тоже... - Пу лишь в очередной раз помочился на этих фашистов бандерлогов, а ведь давно бы ему пора въехать на белом коне в коленопреклонённый шумерский город киев и всех фашистов тамошних чик ...и на переплавку, да...
kottigr1 25 декабря 2018 | 18:31
victor_xy: Пу лишь в очередной раз помочился на этих фашистов бандерлогов
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На этих ?
"80% россиян ощущают себя бедными или нищими. Так 10% не могут себе купить продуктов питания, 29% одежду. То есть 39% россиян буквально нищие. А еще для 41% опрошенных затруднительно купить бытовой прибор типа холодильника или телевизора. Еще 14% не могут купить себе автомобиль или дом. И лишь 3% могут позволить себе все." - ВЦИОМ