Россия расширила список украинских граждан и юридических лиц, в отношении которых вводятся санкции

Такое постановление подписал премьер Медведев. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России, — написал Медведев в Твиттере. В предыдущий раз «черный» список расширялся в середине сентября. В нем более 200 граждан Украины и почти 70 юридических лиц.