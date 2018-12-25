Российский рынок акций сегодня упал на фоне обвалившихся мировых площадок в канун западного Рождества...

К вечеру волатильность сократилась.

В начале торгового дня индекс Мосбиржи показал минимальное значение за последние четыре месяца, а индекс РТС с августа прошлого года. Ведущие российские компаний на открытии также подешевели. Так, акции Сбербанка и Газпрома упали примерно на 1,5 и 2% соответственно. Более чем на 3% подешевели бумаги ЛУКОЙЛа и ВТБ, акции «Мосэнерго» и Rusal на 4,5%.

Уже к середине дня рынок отыграл часть утренних потерь благодаря ослаблению рубля. Доллар сегодня перевалил за 68,80. Официальный курс Центробанка на завтра 68 рублей 74 копейки. Евро – 78,43.

По мнению экспертов, на российский рынок акций «давит» негатив с мировых торговых площадок. Индексы в США накануне упали почти на 3%. А сегодня американские и европейские биржи закрыты в связи с празднованием Рождества. Тем временем, падение демонстрирует фондовая Азия — Япония обвалилась на 5%, Китай – почти на 1%.

Еще один фактор, который влияет на российский рынок – это резкое снижение цен на нефть. Стоимость февральских фьючерсов на марку Brent накануне упала до 50,5 долларов за баррель; WTI откатилась ниже 42,70.

Для обоих эталонных марок достигнутые в ходе вчерашних торгов значения были минимальными с июля прошлого года.

Обвал цен на нефть негативно отразится на российской экономике, а также коснется и обычных граждан страны. Такое мнение «Эху Москвы» высказал профессор кафедры экономики и финансов НИУ ВШЭ Иван Родионов.

Он добавил, что такая ситуация отразится и на потребителях, так как приведёт к повышению цен на товары.

Цены на сырую нефть последние дни находятся в свободном падении и Организация стран-экспортеров нефти пока бессильна его остановить, — отмечают западные наблюдатели.

Глава Казначейства США Стивен Мнучин провел в минувшее воскресенье переговоры с председателями советов директоров шести крупнейших банков страны, после чего заверил прессу в том, что кредитные организации сохраняют полную ликвидность для того, чтобы продолжать рефинансировать рядовых потребителей, бизнес-рынки и прочие рыночные операции, — пишет профильное издание Investor’s Business Daily. – Однако попытки главного финансиста страны заверить рынки в стабильности национальной экономики не помешали бирже Доу Джонс зарегистрировать на прошедшей неделе самые низкие показатели делвой активности за последние 10 лет, пишет издание. Британская Санди Таймс отмечает, что если нефтяные цены будут оставаться на таком же минимально низком уровне, банковский сектор Соединенного Королевства в ближайшее время может столкнуться с серией дефолтов по краткосрочным кредитам.

Как пишет газета Уолл-стрит джорнал, финансовые аналитики США уже в декабре резко умерили прогнозы по ценам на нефть в будущем году, что, прежде всего, связано с ослаблением спроса и общим перепроизводством углеводородов. Ожидания по ценам основным марок нефти, Brent и WTI, не оправдались и опустились, соответственно, до 69 и 63 долларов за баррель, — свидетельствуют представители более десятка крупнейших инвестиционных банков. Вместе с тем, по мнению аналитика финансовой группы Джефферис, сокращение добычи со стороны картеля ОПЕК+ вместе с уменьшением нефтедобычи в Канаде и снижением иранского экспорта в связи с санкциями может вернуть запасы нефти в развитых странах до уровня ниже среднего показателя за пять лет, — пишет Уолл-стрит джорнал.

Сайт Си-Эн-Би-Си отмечает, что падение мировых цен на нефть примерно на 40 процентов по сравнению с показателями начала октября, говорит о том, что в ближайшее время инвесторы ожидают падения экономического роста. Первые три месяца 2019-го всё еще будут фиксировать переизбыток нефти на мировых рынках, после чего наступит общий спад экономики, прогнозируют аналитики. И решающую роль в данной ситуации будет играть ожидаемое снижение потребностей в нефтепродуктах со стороны Китая.

Напомним, что пресс-секретарь президента России сегодня заявил, что Кремль не планирует проведения экстренных совещаний со своими партнерами из ОПЕК в связи с падением цен на нефть.

Кремль не видит повода для экстренных совещаний и международных переговоров в связи со снижением цен на нефть, — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, правительство держит под контролем эту тематику, а также добавил, что в Кремле в перспективе рассчитывают на определенную коррекцию цен с учетом договоренности о сокращении уровни добычи в рамках ОПЕК+.